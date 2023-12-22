Еще одно сомнительное решение? Из-за одного прошлогоднего трансфера переход Кейна в «Манчестер Юнайтед» стал невозможен

Или стоило того?

По информации от авторитетного журналиста The Athletic Лори Уитуэлла, переход Каземиро в «Манчестер Юнайтед» стал причиной того, что следующим летом клуб не смог подписать Харри Кейна.

Каземиро стал игроком «красных дьяволов» после того, как английский клуб заплатил «Реалу» за £60 миллионов в августе 2022 года. Ко всему прочему, «Юнайтед» пообещал игроку зарплату, почти вдвое превышающую прежнюю, и футболиста это предложение шокировало.

Бразилец быстро зарекомендовал себя как один из самых важных игроков команды Эрика тен Хага, сыграв 51 матч за манкунианцев в свой первый сезон. Однако в следующем розыгрыше форма опорника оставляла желать лучшего, а с 1 ноября он не появляется на поле из-за травмы подколенного сухожилия.

Как утверждает The Athletic, сделка по Каземиро «положила конец надеждам «Юнайтед» на переход Харри Кейна этим летом, потому что зарплата нападающего сборной Англии была бы слишком велика, чтобы вписаться в правила ФФП».

В статье также упоминается, что «клуб выбрал Каземиро, потому что Тен Хагу требовался немедленный эффект, а игрок был готов покинуть «Реал Мадрид». Спортивный отдел «Юнайтед» во главе с Джоном Мерто проанализировал, как он впишется в команду, оценил историю его травм и пришел к единогласному решению продолжить работу над его подписанием. В то время «Вест Хэм» отказывался рассматривать предложения по Деклану Райсу, а Тен Хаг не хотел долго ждать».

Сэр Джим Рэтклифф, который вскоре должен стать ответственным за спортивные решения клуба, может настоять на скором уходе 31-летнего опорника. Как сообщали многочисленные издания, в том числе и The Athletic, британский бизнесмен считает Казе балластом для команды, в том числе и из-за его зарплаты.

Кейн же, которому недавно исполнилось 30, прошедшим летом перешел в мюнхенскую «Баварию» за £82 миллиона фунтов стерлингов, где забил 21 гол в 15 матчах.