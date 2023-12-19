United Tweets
Блог

«Мы не считаем январь подходящим временем для новых подписаний». Спортивный директор заявил, что «МЮ» не планирует укрепляться в январе

Джон Мерто
Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
трансферы трансферы
Футбол Футбол

Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто заявил, что болельщикам не стоит ждать новых трансферов в зимнее трансферное окно.

«Прогнозируя январское трансферное окно, мы не ждем больших событий.

Всегда будет вероятность сделок, особенно с точки зрения поиска решения проблем игроков, которые недостаточно играют.

Мы всегда говорили, что не считаем январь подходящим временем для новых подписаний, и наша стратегия по-прежнему сосредоточена на летнем трансферном окне», - заявил Мерто.

Недавно стало известно, что Донни ван де Бек нашел новый клуб. Голландец отправится в аренду во франкфуртский «Айнтрахт» до конца сезона. Возможно, «Юнайтед» отдаст еще несколько игроков в аренду.

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
состав же у нас укомплектован полностью. на каждую позицию качественных игроков по 2-3 человека
обойдемся без покупок
+1
0
+1
Это логично, ждут завершения сделки с Рэтклиффом. Прикрыли лавочку Хагу - чтоб опять не накуролесил
0
0
0
Ответ Will Turner
состав же у нас укомплектован полностью. на каждую позицию качественных игроков по 2-3 человека обойдемся без покупок
И травм у клуба нет, подумаешь за половину сезона всего 32 травмы было
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий