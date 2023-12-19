«Мы не считаем январь подходящим временем для новых подписаний». Спортивный директор заявил, что «МЮ» не планирует укрепляться в январе

Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто заявил, что болельщикам не стоит ждать новых трансферов в зимнее трансферное окно.

«Прогнозируя январское трансферное окно, мы не ждем больших событий.

Всегда будет вероятность сделок, особенно с точки зрения поиска решения проблем игроков, которые недостаточно играют.

Мы всегда говорили, что не считаем январь подходящим временем для новых подписаний, и наша стратегия по-прежнему сосредоточена на летнем трансферном окне», - заявил Мерто.

Недавно стало известно, что Донни ван де Бек нашел новый клуб. Голландец отправится в аренду во франкфуртский «Айнтрахт» до конца сезона. Возможно, «Юнайтед» отдаст еще несколько игроков в аренду.