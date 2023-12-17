Варан был назван лучшим игроком матча с «Ливерпулем». Но Рафаэль уверен, что это не только его заслуга

В воскресенье Рафаэль Варан блестяще вернулся в состав «Манчестер Юнайтед» в матче против «Ливерпуля» (0:0). Француз практически безупречно отработал в защите и регулярно спасал ворота Онана, сделав 15 выносов. По итогам встречи он получил награду лучшему игроку матча.

Варан вышел в стартовом составе «красных дьяволов» в Премьер-лиге впервые за более чем два месяца. Последний раз он появился на поле с первой минуты в поражении от «Кристал Пэлас» (0:1) 30 сентября.

Рафа безусловно был рад своему триумфальному возвращению, и он поделился фотографией своей награды в социальных сетях. Однако он отдал должное своим партнерам по обороне и отметил их на снимке, намекнув, что отсутствие пропущенных голов — их общая заслуга.

Варан тегнул своих коллег-защитников Диогу Далота, Джонни Эванса и Люка Шоу, а также вратаря Андре Онана, ведь именно они впятером сохранили ворота манкунианцев нетронутыми. Учитывая, что линия обороны «Юнайтед» на протяжении сезона бесконечно страдает от травм (на данный момент недоступны Харри Магуайр, Тирелл Маласиа, Виктор Линделеф и Лисандро Мартинес), и Тен Хагу приходится экспериментировать со связками (Варан и Эванс впервые играли вместе на роли ЦЗ), выступление защиты против «Ливерпуля» точно можно считать успешным.