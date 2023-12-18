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Моуринью не в восторге от некоторых игроков и сотрудников «МЮ». Но Жозе назвал одного «потрясающего» человека, работающего в клубе

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Жозе Моуринью пришел на подкаст Джона Оби Микела Obi One, где позволил себе немного разоткровенничаться. Когда разговор коснулся «Манчестер Юнайтед», тренер критично высказался о некоторых членах клуба, но выделил одного «потрясающего» человека.

«В этом клубе все еще остались люди — я имею в виду нескольких игроков, и не только их, — с которыми невозможно добиться успеха. Я это говорил после двух месяцев работы с ними.

Но у них все еще есть генеральный директор, потрясающий человек, Ричард Арнольд, который вскоре может уйти.

Когда я был там, он занимал пост коммерческого, а не генерального директора. Мне тогда очень хотелось, чтобы он был на моей стороне и работал со мной, но в клубе была непростая ситуация. Я ни о чем не сожалею, потому что я отдал всего себя».

Время пребывания Жозе Моуринью в «Манчестер Юнайтед» было коротким, но весьма насыщенным: сменив летом 2016 года Луи ван Гала, он в свой первый сезон выиграл Кубок лиги и Лигу Европы. Однако уже в 2018 португальский специалист был уволен, но некоторые фанаты до сих пор сожалеют о его уходе.

1 комментарий
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Может быть он прав. Если потихоньку убрать кто не хочет играть и вместе них купить или как Гарначо воспитанников взять
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