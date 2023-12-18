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Далот получил, возможно, самую странную красную карточку этого сезона. Так что там произошло?

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Далот был удален арбитром Майклом Оливером за считанные минуты до конца против «Ливерпуля» на «Энфилде».

Португалец провел, возможно, один из лучших матчей в футболке «Манчестер Юнайтед»: он отчаянно бился за мяч, выиграв 5 из 6 дуэлей, и несколько раз спасал ворота Онана от почти неминуемого гола. Однако под самый конец Диогу получил аж две желтые карточки подряд, что привело к дисквалификации, из-за которой он пропустит игру с «Вест Хэмом».

На третьей минуте добавленного времени Салах опасно выбежал к штрафной «Юнайтед», но Далот, приклеившийся к египтянину, обошел того по скорости и в процессе борьбы отвел мяч в сторону.

Несмотря на то, что Салах был последним, кто коснулся круглого, судья Оливер предоставил «Ливерпулю» право вбрасывания. Это решение разозлило Далота, и он эмоционально выразил свое возмущение. Рефери принял этот выпад на свой счет, и показал защитнику сначала одну, а потом и вторую желтую карточку.

Тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг был совершенно сбит с толку этим решением, о чем он сказал в интервью после матча:

«Если я скажу что-нибудь по этому поводу… ну, лучше я оставлю это. Может быть, вы сможете что-то сказать об этом».

А вы согласны с решением арбитра?

7 комментариев
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Оливер кoнченый
+14
-2
+12
Оливер - абсолютный идиот. Не понятно как он до сих пор судит. Много ошибок что на поле, что на ВАР.
+5
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А Нуньезу где 2 ЖК подряд? Он сначала болтал много, а после ЖК демонстративно похлопал судье и продолжал болтать. Где последовательность?
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+3
Скаузеры пидарасы
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Оливер поплыл просто, не выдержал нерва матча........................
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Ответ Тайосич
Оливер - абсолютный идиот. Не понятно как он до сих пор судит. Много ошибок что на поле, что на ВАР.
То же самое с Тейлором. Не понятно, почему эти товарищи до сих пор судят АПЛ
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