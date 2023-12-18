Далот получил, возможно, самую странную красную карточку этого сезона. Так что там произошло?
Далот был удален арбитром Майклом Оливером за считанные минуты до конца против «Ливерпуля» на «Энфилде».
Португалец провел, возможно, один из лучших матчей в футболке «Манчестер Юнайтед»: он отчаянно бился за мяч, выиграв 5 из 6 дуэлей, и несколько раз спасал ворота Онана от почти неминуемого гола. Однако под самый конец Диогу получил аж две желтые карточки подряд, что привело к дисквалификации, из-за которой он пропустит игру с «Вест Хэмом».
На третьей минуте добавленного времени Салах опасно выбежал к штрафной «Юнайтед», но Далот, приклеившийся к египтянину, обошел того по скорости и в процессе борьбы отвел мяч в сторону.
Несмотря на то, что Салах был последним, кто коснулся круглого, судья Оливер предоставил «Ливерпулю» право вбрасывания. Это решение разозлило Далота, и он эмоционально выразил свое возмущение. Рефери принял этот выпад на свой счет, и показал защитнику сначала одну, а потом и вторую желтую карточку.
Тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг был совершенно сбит с толку этим решением, о чем он сказал в интервью после матча:
«Если я скажу что-нибудь по этому поводу… ну, лучше я оставлю это. Может быть, вы сможете что-то сказать об этом».
А вы согласны с решением арбитра?