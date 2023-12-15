«Я пережил нечто похожее». Алиссон считает, что Онана в «МЮ» проходит то же самое, что и он в свой первый сезон в «Ливерпуле»

Алиссон выступил в защиту своего коллеги из «Манчестер Юнайтед» Андре Онана в интервью The Independent. Беккер признался, что поначалу у него тоже были проблемы с игрой в Англии, однако ему повезло больше, потому что он попал в «Ливерпуль» в удачное время.

«Онана, конечно же, по-настоящему хороший вратарь. Он потрясающе выступал в Лиге чемпионов в прошлом сезоне.

В своей карьере я пережил нечто похожее на то, через что сейчас проходит он: переезд из итальянской лиги в Англию, в большой клуб и за большие деньги. На твои плечи сразу же ложится большая ответственность. А он приехал сюда, чтобы заменить Де Хеа, который, возможно, был не в лучшей форме, но все равно добивался результатов. Он принес так много хорошего «Манчестер Юнайтед» и провел так много матчей за команду, поэтому роль его замены — огромный шаг в карьере.

Я думаю, Онана способен справиться с этим, но это может занять какое-то время. Ты меняешь команду, лигу, нужно адаптироваться и одновременно проявлять себя — это может сильно давить.

Мне повезло, потому что я попал в команду, которая была в процессе изменений, которая строилась. Он еще всего здесь добьется. Ему нужно быть терпеливым со всем, что происходит в его жизни. И я думаю, что сейчас он как никогда нуждается в поддержке всех окружающих».

«Красные дьяволы» выложили £47 миллионов, чтобы подписать Онана из миланского «Интера» после того, как позволили Давиду де Хеа уйти в качестве свободного агента. Однако камерунец пока не может наладить стабильность своих выступлений, и некоторые его ошибки приводили к потере очков.

Остается надеяться, что ему удастся полноценно адаптироваться к английскому чемпионату и повторить путь Алиссона, который является одним из ценнейших игроков «Ливерпуля».