Скаут Рио. Легенда «МЮ» назвал пятерых вингеров, которые могут помочь Хейлунду забивать

Советы от Фердинанда.

Форвард «МЮ» Расмус Хейлунд еще ни разу не забивал в АПЛ, однако на его счету уже пять голов в Лиге чемпионов − столько же, сколько у Эрлинга Холанда из «Сити».

Несмотря на личные отличные результаты, «Юнайтед» пока занимает последнее место в группе А, набрав всего четыре очка в пяти матчах. Сегодня команда Тен Хага сыграет против «Баварии».

В преддверии игры легенда «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд составил список из четырех вингеров, которые могли бы помочь Хейлунду забивать больше.

«Если бы у «МЮ» были Майкл Олисе, Джек Харрисон, Дуайт Макнил или Джейкоб Мерфи − любой из этой четверки, я считаю, что у него [Хейлунда] уже было бы пять или шесть голов [в АПЛ]», − заявил Фердинанд в эфире программы Vibe With Five.

«Почему? Потому что они хорошо делают кроссы. Все четверо этих парней первым делом думают о том, чтобы получить мяч, опустить голову, либо обыграть защитника и сделать кросс, либо прокинуть на метр и навесить.

Ему [Хейлунду] нужна помощь Боуэн [еще один игрок, кто бы мог помочь]. Эти парни хотят помогать. У нас есть вингеры, которые хотят пробить, прострелить, обыграть кого-то».

«МЮ» стоит задуматься над зимним усилением. Пока же Тен Хагу придется поломать голову над напряженным графиком, ведь впереди игры против «Ливерпуля», «Вест Хэма» и «Астон Виллы».