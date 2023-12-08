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«Оставить, последний шанс или на выход». Каррагер, Невилл, Кин и Райт выбрали судьбу для игроков и тренера «МЮ»

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В последнем выпуске подкаста Stick To Football четыре бывших футболиста, а ныне эксперты Гари Невилл, Джейми Каррагер, Рой Кин и Иан Райт поучаствовали в мини-викторине «Оставить, последний шанс или на выход».

По некоторым позициям соведущие не сошлись во мнениях, но чаще всего они приходили к общему знаменателю.

Так какую же судьбу выбрали четыре товарища для игроков и тренера «Манчестер Юнайтед»?

Эрик тен Хаг

Джейми Каррагер (ДК): «Последний шанс».

Рой Кин (РК): «Оставить».

Иан Райн (ИР): «На выход. Я бы избавился от него. Когда я смотрю на то, как играет «Манчестер Юнайтед», я хочу увидеть выстроенную систему. Через 18 месяцев мы должны видеть определенный стиль в том, как они играют. Они должны контролировать игры и побеждать в них».

Гари Невилл (ГН): «Оставить».

Андре Онана

ДК: «Последний шанс».

РК: «Последний шанс».

ИР: «Да, последить до конца сезона».

ГН: «Да, тоже согласен».

Виктор Линделеф 

ДК: «На выход».

РК: «Я бы тоже хотел, чтобы он двигался дальше. Нам нужен игрок лучше».

ИР: «Да, на выход».

ГН: «Согласен. Его уход пойдет на пользу и ему, и клубу».

Харри Магуайр

ДК: «На выход».

РК: «Опять же нам нужен кто-то лучше. На выход».

ИР: «На выход ради него самого».

ГН: «Последний шанс. Потому что я хочу увидеть, как он будет играть, когда сменятся владельцы. Я видел его хорошую игру за сборную, хорошую игру в клубе, хочу понаблюдать еще».

Лисандро Мартинес

ДК: «Оставить».

РК: «Оставить».

ИР: «Оставить».

ГН: «Оставить».

Рафаэль Варан

ДК: «На выход».

РК: «На выход».

ИР: «На выход».

ГН: «На выход».

Диогу Далот

ДК: «На выход».

РК: «На выход».

ИР: «Сохранить».

ГН: «Я бы дал ему последний шанс в роли правого защитника на замену».

Люк Шоу

ДК: «Оставить».

РК: «Последний шанс».

ИР: «Оставить».

ГН: «Оставить».

Джонни Эванс

Все коллективно сошлись на том, что ему придется уйти просто потому, что он не может долго оставаться полезным для клуба, но он отличный командный игрок.

Аарон Уан-Биссака

ДК: «Последний шанс».

РК: «Последний шанс. Я бы сказал на выход, но нельзя же избавиться от всех. Команде нужны лучшие».

ИР: «Оставить».

ГН: «Последний шанс».

Софьян Амрабат

ДК: «Ох, на выход. Он недостаточно хорош».

РК: «На выход».

ИР: «Да, тоже выберу на выход».

Мэйсон Маунт

ДК: «Оставить».

РК: «Оставить».

ИР: «Оставить. Он заслужил шанс».

ГН: «Оставить».

Кристиан Эриксен

ДК: «На выход».

РК: «На выход. Пора найти кого-то лучше».

ИР: «Да, на выход».

ГН: «Согласен».

Каземиро

ДК: «Ох, на выход».

РК: «Я скажу: оставить. Многое изменилось, надо посмотреть на него в новой среде».

ИР: «Сохранить. В зависимости от того, кто играет с ним».

ГН: «Последний шанс».

Кобби Майну

ГН: «Сохранить безусловно».

Все согласились.

Скотт Мактоминей

ДК: «Последний шанс».

РК: «Последний шанс».

ИР: «Последний шанс».

ГН: «Последний шанс».

Бруну Фернандеш

ДК: «Сохранить».

РК: «Сохранить».

ИР: «Сохранить».

ГН: «Сохранить».

Антони

ДК: «На выход».

РК: «Да, на выход».

ИР: «На выход».

ГН: «На выход».

Антони Марсьяль

ДК: «О боже. Он все еще там?»

ИР: «Это самое грустное. Он должен использоваться как экстренное решение, когда нужны голы, но этот парень не смог ничего в этом клубе. Ничего. Ему пора уйти. Но Моуринью хотел его».

ГН: «В этом вся проблема. Они не могли допустить, чтобы он ушел куда-то еще. В нем был проблеск таланта. Так всегда думают: «Ой, если мы не купим его, то потом он навредит нам». Ох».

Маркус Рэшфорд

ДК: «Сохранить».

ИР: «Сохранить. На него очень влияет, кто с ним играет».

ГН: «Оставить».

РК: «Я сомневаюсь. В нем столько всего: смены настроения, непростой характер, много людей вокруг него. Он безусловно талантливый игрок, но без тяжелой работы ничего не получится. Эти его взлеты и падения многое говорят о его уверенности в себе, а вещи вне поля могут влиять на его выступления, и это происходит постоянно».

Кого из игроков «Юнайтед» вы бы непременно сохранили? А от кого бы избавились?

10 комментариев
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Антони Марсьяль

ДК: «О боже. Он все еще там?»
😂😂😂
+5
0
+5
Удивительно то, что Уан-Биссаке они все дают последний шанс, хотя он объективно прибавил и выглядит уж точно сильнее бездарного Дало, который может провести одну хорошую игру, а потом 6 матчей играть на уровне дворового футбола. Но зато бесполезного носатого рентбоя они в один голос оставляют. Не понял ещё прикола касаемо Шо, какие претензии к Люку у Роя? В принципе вся линия обороны должна быть зачищена, кроме Аарона, Люка (их точно оставлять нужно), а вот стеклянному Мартинесу дать последний шанс, остальные на выход, хотя я бы для заявки Эванса оставил. На такую роль он вполне согласится, лишь бы как-то помогать родному клубу, так при этом и платить ему много не нужно. Депутата на мороз, с Каземиро и Эриксеном 50 на 50. Если из Аравии придут, то можно и заработать хоть что-то, ровно так же и с Мактомом, который вполне будет в цене, миллионов 40 точно можно выручить, ВХЮ или Эвертон какие-нибудь купят.
+4
-1
+3
Мак который забивает больше всех последний шанс? Амрабат на выход а Маунта оставить потому что он англичанин наверно, дикая дичь
+3
0
+3
Ответ aya
Антони, Марсик, Каземиро, Варан - на выход! Амрабат, Эриксен - последний шанс. Маунт, Линделеф, Ван-Биссака, Далот, Рэшфорд - отличные игроки ротации. Бруну, Харри, Лисандро и Мактерминатора - не трогать!))
Рэшфорд даже как игрок ротации ужасен
+1
0
+1
Антони, Марсик, Каземиро, Варан - на выход! Амрабат, Эриксен - последний шанс. Маунт, Линделеф, Ван-Биссака, Далот, Рэшфорд - отличные игроки ротации. Бруну, Харри, Лисандро и Мактерминатора - не трогать!))
+1
-1
0
Мне нравится позиция Кина. Маунт - оставить. Шоу - последний шанс. Скотт тоже последний шанс. В глазах Кина Шоу и Мактоминей это схожие уровнем игроки?
0
0
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Поставьте Тандыра вместо Онана
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Шоу - качественнейший игрок, универсал, его здорово не хватало, и невооружённым глазом видно, как заметно улучшилась игра с его возвращением. Скотти - тащит, забивает, пашет в полузащите. Магуайр мотивирован, почти не косячит, забивает решающие голы, игрок месяца в АПЛ. Последний шанс? Серьёзно? Эти трое - лидеры команды на данный момент.
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0
Ответ Чёрный тюльпан
Удивительно то, что Уан-Биссаке они все дают последний шанс, хотя он объективно прибавил и выглядит уж точно сильнее бездарного Дало, который может провести одну хорошую игру, а потом 6 матчей играть на уровне дворового футбола. Но зато бесполезного носатого рентбоя они в один голос оставляют. Не понял ещё прикола касаемо Шо, какие претензии к Люку у Роя? В принципе вся линия обороны должна быть зачищена, кроме Аарона, Люка (их точно оставлять нужно), а вот стеклянному Мартинесу дать последний шанс, остальные на выход, хотя я бы для заявки Эванса оставил. На такую роль он вполне согласится, лишь бы как-то помогать родному клубу, так при этом и платить ему много не нужно. Депутата на мороз, с Каземиро и Эриксеном 50 на 50. Если из Аравии придут, то можно и заработать хоть что-то, ровно так же и с Мактомом, который вполне будет в цене, миллионов 40 точно можно выручить, ВХЮ или Эвертон какие-нибудь купят.
О, "Мактом", хоть не "макбрусок" - уже прогресс, Тюльпан 😄
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Ответ Ахма Начоо
Мак который забивает больше всех последний шанс? Амрабат на выход а Маунта оставить потому что он англичанин наверно, дикая дичь
Проблема, что Мак полузащитник и такую роль, тем более игру в опорной, куда ставят по позиции, он не тянет. У него не все хорошо с чтением игры и с разгоном игры. Он хорош или на роль, когда надо подключаться в штрафной, или на игрока ротации. При хорошем предложении можно и продать
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