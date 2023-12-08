«Оставить, последний шанс или на выход». Каррагер, Невилл, Кин и Райт выбрали судьбу для игроков и тренера «МЮ»
В последнем выпуске подкаста Stick To Football четыре бывших футболиста, а ныне эксперты Гари Невилл, Джейми Каррагер, Рой Кин и Иан Райт поучаствовали в мини-викторине «Оставить, последний шанс или на выход».
По некоторым позициям соведущие не сошлись во мнениях, но чаще всего они приходили к общему знаменателю.
Так какую же судьбу выбрали четыре товарища для игроков и тренера «Манчестер Юнайтед»?
Эрик тен Хаг
Джейми Каррагер (ДК): «Последний шанс».
Рой Кин (РК): «Оставить».
Иан Райн (ИР): «На выход. Я бы избавился от него. Когда я смотрю на то, как играет «Манчестер Юнайтед», я хочу увидеть выстроенную систему. Через 18 месяцев мы должны видеть определенный стиль в том, как они играют. Они должны контролировать игры и побеждать в них».
Гари Невилл (ГН): «Оставить».
Андре Онана
ДК: «Последний шанс».
РК: «Последний шанс».
ИР: «Да, последить до конца сезона».
ГН: «Да, тоже согласен».
Виктор Линделеф
ДК: «На выход».
РК: «Я бы тоже хотел, чтобы он двигался дальше. Нам нужен игрок лучше».
ИР: «Да, на выход».
ГН: «Согласен. Его уход пойдет на пользу и ему, и клубу».
Харри Магуайр
ДК: «На выход».
РК: «Опять же нам нужен кто-то лучше. На выход».
ИР: «На выход ради него самого».
ГН: «Последний шанс. Потому что я хочу увидеть, как он будет играть, когда сменятся владельцы. Я видел его хорошую игру за сборную, хорошую игру в клубе, хочу понаблюдать еще».
Лисандро Мартинес
ДК: «Оставить».
РК: «Оставить».
ИР: «Оставить».
ГН: «Оставить».
Рафаэль Варан
ДК: «На выход».
РК: «На выход».
ИР: «На выход».
ГН: «На выход».
Диогу Далот
ДК: «На выход».
РК: «На выход».
ИР: «Сохранить».
ГН: «Я бы дал ему последний шанс в роли правого защитника на замену».
Люк Шоу
ДК: «Оставить».
РК: «Последний шанс».
ИР: «Оставить».
ГН: «Оставить».
Джонни Эванс
Все коллективно сошлись на том, что ему придется уйти просто потому, что он не может долго оставаться полезным для клуба, но он отличный командный игрок.
Аарон Уан-Биссака
ДК: «Последний шанс».
РК: «Последний шанс. Я бы сказал на выход, но нельзя же избавиться от всех. Команде нужны лучшие».
ИР: «Оставить».
ГН: «Последний шанс».
Софьян Амрабат
ДК: «Ох, на выход. Он недостаточно хорош».
РК: «На выход».
ИР: «Да, тоже выберу на выход».
Мэйсон Маунт
ДК: «Оставить».
РК: «Оставить».
ИР: «Оставить. Он заслужил шанс».
ГН: «Оставить».
Кристиан Эриксен
ДК: «На выход».
РК: «На выход. Пора найти кого-то лучше».
ИР: «Да, на выход».
ГН: «Согласен».
Каземиро
ДК: «Ох, на выход».
РК: «Я скажу: оставить. Многое изменилось, надо посмотреть на него в новой среде».
ИР: «Сохранить. В зависимости от того, кто играет с ним».
ГН: «Последний шанс».
Кобби Майну
ГН: «Сохранить безусловно».
Все согласились.
Скотт Мактоминей
ДК: «Последний шанс».
РК: «Последний шанс».
ИР: «Последний шанс».
ГН: «Последний шанс».
Бруну Фернандеш
ДК: «Сохранить».
РК: «Сохранить».
ИР: «Сохранить».
ГН: «Сохранить».
Антони
ДК: «На выход».
РК: «Да, на выход».
ИР: «На выход».
ГН: «На выход».
Антони Марсьяль
ДК: «О боже. Он все еще там?»
ИР: «Это самое грустное. Он должен использоваться как экстренное решение, когда нужны голы, но этот парень не смог ничего в этом клубе. Ничего. Ему пора уйти. Но Моуринью хотел его».
ГН: «В этом вся проблема. Они не могли допустить, чтобы он ушел куда-то еще. В нем был проблеск таланта. Так всегда думают: «Ой, если мы не купим его, то потом он навредит нам». Ох».
Маркус Рэшфорд
ДК: «Сохранить».
ИР: «Сохранить. На него очень влияет, кто с ним играет».
ГН: «Оставить».
РК: «Я сомневаюсь. В нем столько всего: смены настроения, непростой характер, много людей вокруг него. Он безусловно талантливый игрок, но без тяжелой работы ничего не получится. Эти его взлеты и падения многое говорят о его уверенности в себе, а вещи вне поля могут влиять на его выступления, и это происходит постоянно».
Кого из игроков «Юнайтед» вы бы непременно сохранили? А от кого бы избавились?
ДК: «О боже. Он все еще там?»
😂😂😂