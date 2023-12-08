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«Он один из лучших в мире»: Софьян Амрабат ответил критикам Тен Хага

Софьян Амрабат Софьян Амрабат
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Сообщалось, что группа игроков «Манчестер Юнайтед» недовольна тактикой Тен Хага. Тренера критикуют журналисты и эксперты.

Но все же сторонники у Эрика остались.

На защиту голландца встал Софьян Амрабат. Слова игрока передает BeIn Sports:

«Тен Хаг – фантастический тренер. Я ведь работал с ним семь лет назад, так что это долгий срок! Уже в тот момент он был фантастическим тренером, а сейчас он один из лучших в мире.

Он стал более опытным, он проделывал фантастическую работу везде, где тренировал – в «Аяксе», здесь [в «МЮ»] в первом сезоне, так что да, он фантастический тренер, и мы все его поддерживаем».

После победы над «Челси» в 15-м туре АПЛ «красные дьяволы» набрали 27 очков.

Сложнее обстоит ситуация в Лиге чемпионов. «Юнайтед» сохраняет шансы на плей-офф турнира, но для выхода из группы команде нужно одолеть «Баварию» и надеяться на ничью в матче «Копенгагена» и «Галатасарая».

1 комментарий
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За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.
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