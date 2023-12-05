«Его лучшая игра в футболке «Юнайтед». Фанаты восхищены выступлением Амрабата в матче с «Челси»

«Манчестер Юнайтед» одержал важнейшую победу в 15-м туре АПЛ, сломив сопротивление лондонского «Челси» (2:1).

Фанаты признали главным героем встречи Софьяна Амрабата, который, наконец сумел оправдать ожидания тренерского штаба.

27-летний марокканец произвел впечатление на болельщиков, несмотря на сложный старт.

💭 Thiagoal: «Мы просили о стойкости в центре поля, и Амрабат дал нам это».

💭 Pes6Monster: «Внимательно следите за ним. Я заметил у него несколько ошибок на старте карьеры в «МЮ». Сейчас он проявил упорства и провел хорошую игру. Будем надеяться, что дальше будет много хороших матчей».

💭 Someone: «Я надеюсь, что это станет начало его карьеры в» МЮ». Многие игроки испытывают трудности в Премьер-лиге на раннем этапе. Отличная игра».

💭 Davie Moyes: «Теперь это больше похоже на удачный трансфер. Казалось, что до сегодняшнего дня он сильно отстает в темпе. И это было удивительно, ведь мы знаем, что у него вездесущий стиль. Думаю, что ему мешает отсутствие предсезонной подготовки».

💭 Brianschoccysurprise: «Его лучшая игра в футболке «Юнайтед».

💭 Bobski: «Начал слабовато, а затем показал очень сильную игру. Понравилось, как хорошо он справился с прессингом и хорошо поддерживал наших нападающих».

В матче с «Челси» Амрабат 62 раза получил мяч, показал 92% точность передач (45/49), совершил четыре отбора и отдал одну ключевую передачу.