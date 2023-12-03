«Он был очень хорош». Эдди Хау назвал игрока «Юнайтед», который смог его впечатлить
Но спасти «дьяволов» ему не удалось.
В субботу вечером «Манчестер Юнайтед» бесславно проиграл «Ньюкаслу». Многие игроки принимали странные решения на поле, а до ворот соперника манкуанинцы почти не добирались — у них на счету лишь один удар в створ.
Однако тренер «сорок» в послематчевом интервью комплиментарно высказался об одном игроке «дьяволов». В беседе с TNT Sports Эдди Хау сказал:
«Энтони Гордон сегодня столкнулся с очень хорошим защитником в лице Уан-Биссаки. Повторюсь, он был очень хорош, физически он был великолепен. Между ними была действительно удивительное противостояние».
Однако Уан-Биссака, как и другие защитники, так ничего и не смог поделать с голом Гордона, который принес хозяевам победу. В считанные дни ему предстоит новое испытание — «Юнайтед» встретится с «Челси» уже в среду.