🚨 Матч «Галатасарай» - «МЮ» под угрозой срыва. Стамбул залили дожди - поле в непригодном состоянии

Матч Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Галатасараем» находится под угрозой срыва из-за сильного ливня в Стамбуле.

Турецкий город находится в центре мощного циклона, который будет сопровождаться сильнейшими осадками до завтрашнего дня.

Чиновники УЕФА проверили состояние поля и получили неутешительные выводы. Газон настолько промок, что мяч даже не подпрыгивает.

УЕФА ищет варианты разрешения ситуации. Есть вариант с переносом игры на четверг.

Журналист Роб Доусон пишет:

«УЕФА планирует продолжить игру. Перед скамейками появились большие участки стоячей воды, и чиновники, которые катали мяч по полю, не казались слишком озадаченными».

Матч Юношеской ЛЧ выглядел так: