🚨 Матч «Галатасарай» - «МЮ» под угрозой срыва. Стамбул залили дожди - поле в непригодном состоянии
Матч Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Галатасараем» находится под угрозой срыва из-за сильного ливня в Стамбуле.
Турецкий город находится в центре мощного циклона, который будет сопровождаться сильнейшими осадками до завтрашнего дня.
Чиновники УЕФА проверили состояние поля и получили неутешительные выводы. Газон настолько промок, что мяч даже не подпрыгивает.
УЕФА ищет варианты разрешения ситуации. Есть вариант с переносом игры на четверг.
Журналист Роб Доусон пишет:
«УЕФА планирует продолжить игру. Перед скамейками появились большие участки стоячей воды, и чиновники, которые катали мяч по полю, не казались слишком озадаченными».
Матч Юношеской ЛЧ выглядел так: