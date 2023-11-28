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🚨 Матч «Галатасарай» - «МЮ» под угрозой срыва. Стамбул залили дожди - поле в непригодном состоянии

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Матч Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Галатасараем» находится под угрозой срыва из-за сильного ливня в Стамбуле.

Турецкий город находится в центре мощного циклона, который будет сопровождаться сильнейшими осадками до завтрашнего дня.

Чиновники УЕФА проверили состояние поля и получили неутешительные выводы. Газон настолько промок, что мяч даже не подпрыгивает.

УЕФА ищет варианты разрешения ситуации. Есть вариант с переносом игры на четверг.

Журналист Роб Доусон пишет:

«УЕФА планирует продолжить игру. Перед скамейками появились большие участки стоячей воды, и чиновники, которые катали мяч по полю, не казались слишком озадаченными».

Матч Юношеской ЛЧ выглядел так:

13 комментариев
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Артём Алиев
Збс пивка затарил на вечер.
+20
0
+20
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And-Rover
Стадион в Саранске простаивает без дела.
+16
0
+16
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KAIMI_MAN-RED
Блээээ я жду этот матч как никогда, даже не думайте отменить! 🥴
+3
0
+3
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Qqqubik
зато будет выглядеть эпично)
+2
0
+2
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Gatsby !!!
Ответ Stepashkin Nickita
Кажется, это единственное, что может спасти манкунианцев сегодня.
2008 год как в москве
+2
-1
+1
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Vyacheslav Setting
Каштана нет в заявке, ништяк, Хейлунд забьёт
0
0
0
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Live_Kost
Шанс для МЮ
+1
-1
0
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Аврал
Шапочки,шапочки вотерпольные пусть наденут...
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Кавабунга Шреддоголовый
А я очень жду этот матч. Помнится, Галатасарай с Ювентусом году так в 2014 играл на ужаснейшем поле после снегопада и победил
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Ярик01
Юношеская ЛЧ это вроде до 19 лет? Откуда такие лбы, где на лицах под 25 лет.
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Sarumian
Водное поло.
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Fenek
Ответ Ярик01
Юношеская ЛЧ это вроде до 19 лет? Откуда такие лбы, где на лицах под 25 лет.
что вас удивляет, сейчас школьницы выглядят на 20-ть.
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