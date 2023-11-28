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«Манчестер Юнайтед» хочет укрепить четыре позиции этой зимой. Однако в приоритете лишь одна — летний трансфер «не оправдал ожиданий»

Софьян Амрабат Софьян Амрабат
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По информации от The Guardian, в январе «Манчестер Юнайтед» намерен укрепить аж четыре позиции, но в первую очередь клуб хочет подписать дополнительного игрока в опорную зону из-за опасений после сомнительного старта Софьяна Амрабата.

Сообщается, что, кроме опорника, «дьяволы» также ищут правого центрального защитника, атакующего полузащитника и нападающего. Однако все трансферные планы зависят от процесса покупки 25% акций клуба Джимом Рэтклиффом.

Прошлым летом Амрабат был целью нескольких клубов, но он ждал только «Юнайтед». В итоге манкунианцы смогли взял его в аренду в последний день трансферного окна. «Красные дьяволы» заплатили за него 10 миллионов евро, и у них есть возможность выкупить игрока за 25 миллионов.

Амрабат «не оправдал ожидания» клуба, как утверждает The Guardian, и поэтому велика вероятность, что Кобби Майну после своего первого выхода в стартовом составе в АПЛ продолжит получать игровое время с первых минут.

Когда Амрабат прибыл в «Юнайтед» в сентябре, было много ажиотажа и ожиданий. Однако, если он не изменит ситуацию, то он может вернуться во Флоренцию в конце сезона.

3 комментария

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Neron
Ну так Коби Майну будущая суперзвезда, это уже всем понятно и никто не расстроится, если парень будет получать больше игрового времени! Даже Пеп его бы хотел, Саутгейт уже засматривается! Всяко лучше Филлипса!
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piper65
Что, так и будем играть с Рэшем справа?! Купите уже нормального профильного ПФА вместо бестолкового Антони!
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Ахма Начоо
Говорил и говорю Майну лучше Амрабата, тут некоторые спорили и доказывали обратное но только по одной игре с Эвертоном виден потенциал пацана главное что бы звезду не поимал.
+1
0
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