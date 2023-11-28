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🤷 «Почему он празднует как Криштиану?». Видаль считает, что Гарначо должен перестать подражать кумиру

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Артуро Видаль рассказал, что ему не понравилось в голе Алехандро Гарначо в ворота «Эвертона».

«Единственное плохое, или же я просто этого не понимаю, в голе Гарначо: Почему он празднует, как Криштиану?

Он должен сделать себе собственное имя. Он уже отличный игрок. Хорошо, что Криштиану его кумир, уважаю его выбор, но нужно делать собственное имя.

Как ты собираешься отпраздновать гол, чтобы запомнить его? Не знаю, но сделай это по-другому. Это был отличный гол», - заявил Видаль.

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4 комментария

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Хазяин
завидуй молча видаль
+16
-3
+13
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Nek Nek
Ему то какое дело? Как хочет пусть так и празднует! Красивейший гол! Порадовал
+6
0
+6
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Ola BP
Так празднуют по всему миру, в абсолютно разных видах спорта, что дети, что взрослые.
Мне никогда не нравилось это празднование, но надо признать, что это уже мировой бренд.
А Гарначо просто отдаёт дорожное своему кумиру, показывая уважение.
+1
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+1
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Extrim
старые травмы Артурито все никак не заживут видимо,да и Гарначо еще молодой придумает свое празднование
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