🤷 «Почему он празднует как Криштиану?». Видаль считает, что Гарначо должен перестать подражать кумиру

Артуро Видаль рассказал, что ему не понравилось в голе Алехандро Гарначо в ворота «Эвертона».

«Единственное плохое, или же я просто этого не понимаю, в голе Гарначо: Почему он празднует, как Криштиану?

Он должен сделать себе собственное имя. Он уже отличный игрок. Хорошо, что Криштиану его кумир, уважаю его выбор, но нужно делать собственное имя.

Как ты собираешься отпраздновать гол, чтобы запомнить его? Не знаю, но сделай это по-другому. Это был отличный гол», - заявил Видаль.

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