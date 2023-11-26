«Как будто Тен Хаг перепробовал все». Марк Голдбридж не уверен в форме Рэшфорда

Форвард не может нащупать свою игру.

«Может быть, он слишком много играет. Может быть, это усталость?» − размышляет Марк Голдбридж о причинах того, что произошло с формой Маркуса Рэшфорда.

«Просто я нахожу все это странным. Он хороший игрок, но сейчас он так далек от этого [лучшей формы]. Такое ощущение, что Тен Хаг перепробовал все. Он садил его на скамейку, выпускал в старте, но все еще доверяет ему».

Тревогу болельщиков и экспертов вызывает голевая результативность Рэшфорда, который за весь нынешний сезон забил всего дважды. В выходные Маркус огорчил «Эвертон», но этот мяч − первый с игры, а не с пенальти.

Учитывая важность Рэшфорда для команды, а также тот факт, что Тен Хаг строит свою команду вокруг него, форварду необходимо собраться, пока не стало слишком поздно.