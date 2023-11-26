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«МЮ» первым в АПЛ достиг отметки в 500 сухих матчей. Кто помог в достижении этого успеха? 🤲

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Тим Ховард Тим Ховард
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Фабьен Бартез
Раймонд ван дер Гоув
Андре Онана Андре Онана
Эдвин ван дер Сар Эдвин ван дер Сар
Давид Де Хеа Давид Де Хеа
Рой Кэрролл Рой Кэрролл
Футбол Футбол

Их всего восемь человек.

В 13-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» со счетом 3:0. Эта сухая победа стала 500-й со времени создания английской Премьер-лиги. Причем «Юнайтед» стал первым клубом, который достиг этой отметки.

Причем всего только у трех клубов, кроме «МЮ», больше 400 игр на ноль: у «Челси» (476), «Ливерпуля» (460) и «Арсенала» (456).

Статистический ресурс Squawka выделил восьмерых голкиперов «красных дьяволов», которые внесли весомый вклад в достижение такого результата.

Петер Шмейхель − 252 игр за клуб, 113 сухих матчей;

Раймонд ван дер Гоув − 37 игр, 19 сухих матчей;

Фабьен Бартез − 92 игры, 34 сухих матча;

Рой Кэрролл − 49 игр, 27 сухих матча;

Тим Ховард − 45 игр, 16 сухих матчей;

Эдвин ван дер Сар − 186 игр, 94 сухих матча;

Давид Де Хеа − 415 игр, 148 сухих матчей;

Андре Онана − 13 игр, 5 сухих матчей.

Внимательный болельщик заметит, что далеко не все вратари «МЮ» попали в этот список. Кроме вышеуказанных сухими матчами в составе «манкунианцев» отличались Гэри Уолш, Кевин Пилкингтон, Ник Калкин, Марк Боснич, Пол Рачубка, Рикарду, Томаш Кушчак, Бен Фостер, Бен Амос, Андерс Линдегор, Виктор Вальдес, Серхио Ромеро, Жоэл Перейра и Дин Хендерсон.

12 комментариев

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Niko Bellic
Ответ Fail_again
У Шмейхеля бешеная статистика. Почти каждый 2-ой матч сухой
А у Эдвина не почти, а каждый второй)
+24
0
+24
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Тюменский медвежонок
Ответ Ильнур Хасанов
Получается де хея самый дырявый из списка
ну ему отчасти не повезло, он по сути всю карьеру в Манчестер Юнайтед провел с дырявой обороной, а такие условно как Ван Дер Сар с сильнейшая парой в 21 веке в АПЛ - это Видич и Фердинанд, разница как бы существенная
+6
-1
+5
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idalgo
Ответ Fail_again
У Шмейхеля бешеная статистика. Почти каждый 2-ой матч сухой
У Онаны не хуже пока, но сколько хейта
+6
-2
+4
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Fail_again
У Шмейхеля бешеная статистика. Почти каждый 2-ой матч сухой
+3
-1
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Morozov 23
Почему "их всего 8 человек", а потом список из ещё 14 человек? Глупость какая.
+4
-3
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Вперёд_Спартак
Ник Калкин - сухой матч? Он минуту ведь всего отыграл за основу
+1
0
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Макс237
Не перестаю удивляться как странно работает журналистика в настоящее время.

Смотрите, всего 8 вратарей которые сделали 500 сухих матчей. И абсолютно раздражающая приписка что было ещё 14 вратарей. А как же заголовок. Да плевать. Плевать что эти 14 сделали 44 матча сухих. Это же самая настоящая манипуляция цифрами.

По сабжу. Для меня Эдвин Ван Дер Сар был пару лет не только лучшим в МЮ, а вообще лучшим в мире. Как бы я не любил Шмейхеля, но вратарём он был чуть хуже.
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Nickolay Lyskov
Онану, значит, с 5 сухарями за 13 матчей выделили, а Линдегора с 10 за 19 игр - недостоин упоминания. Или Ромеро с 6 сухими матчами из 7. Кушчак - 15 из 32. М-да...
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mj23.net
Ответ Niko Bellic
А у Эдвина не почти, а каждый второй)
Что говорит больше об обороне. То же самое у Чеха в Челси. Зато у ДДХ гораздо больше крутых сейвов. Но сохранить с такой обороной ворота сухими та еще задача была. Если и не забьет соперник, то Смоллинг с Джонсом и Магой сделают свое грязное дело)
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ranelgee
Ответ Niko Bellic
А у Эдвина не почти, а каждый второй)
Его прикрывали Рио - Видич в прайме и Эвра. Результат на лицо
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