«МЮ» первым в АПЛ достиг отметки в 500 сухих матчей. Кто помог в достижении этого успеха? 🤲
Их всего восемь человек.
В 13-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» со счетом 3:0. Эта сухая победа стала 500-й со времени создания английской Премьер-лиги. Причем «Юнайтед» стал первым клубом, который достиг этой отметки.
Причем всего только у трех клубов, кроме «МЮ», больше 400 игр на ноль: у «Челси» (476), «Ливерпуля» (460) и «Арсенала» (456).
Статистический ресурс Squawka выделил восьмерых голкиперов «красных дьяволов», которые внесли весомый вклад в достижение такого результата.
Петер Шмейхель − 252 игр за клуб, 113 сухих матчей;
Раймонд ван дер Гоув − 37 игр, 19 сухих матчей;
Фабьен Бартез − 92 игры, 34 сухих матча;
Рой Кэрролл − 49 игр, 27 сухих матча;
Тим Ховард − 45 игр, 16 сухих матчей;
Эдвин ван дер Сар − 186 игр, 94 сухих матча;
Давид Де Хеа − 415 игр, 148 сухих матчей;
Андре Онана − 13 игр, 5 сухих матчей.
Внимательный болельщик заметит, что далеко не все вратари «МЮ» попали в этот список. Кроме вышеуказанных сухими матчами в составе «манкунианцев» отличались Гэри Уолш, Кевин Пилкингтон, Ник Калкин, Марк Боснич, Пол Рачубка, Рикарду, Томаш Кушчак, Бен Фостер, Бен Амос, Андерс Линдегор, Виктор Вальдес, Серхио Ромеро, Жоэл Перейра и Дин Хендерсон.
Смотрите, всего 8 вратарей которые сделали 500 сухих матчей. И абсолютно раздражающая приписка что было ещё 14 вратарей. А как же заголовок. Да плевать. Плевать что эти 14 сделали 44 матча сухих. Это же самая настоящая манипуляция цифрами.
По сабжу. Для меня Эдвин Ван Дер Сар был пару лет не только лучшим в МЮ, а вообще лучшим в мире. Как бы я не любил Шмейхеля, но вратарём он был чуть хуже.