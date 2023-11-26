«МЮ» первым в АПЛ достиг отметки в 500 сухих матчей. Кто помог в достижении этого успеха? 🤲

Их всего восемь человек.

В 13-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» со счетом 3:0. Эта сухая победа стала 500-й со времени создания английской Премьер-лиги. Причем «Юнайтед» стал первым клубом, который достиг этой отметки.

Причем всего только у трех клубов, кроме «МЮ», больше 400 игр на ноль: у «Челси» (476), «Ливерпуля» (460) и «Арсенала» (456).

Статистический ресурс Squawka выделил восьмерых голкиперов «красных дьяволов», которые внесли весомый вклад в достижение такого результата.

Петер Шмейхель − 252 игр за клуб, 113 сухих матчей;

Раймонд ван дер Гоув − 37 игр, 19 сухих матчей;

Фабьен Бартез − 92 игры, 34 сухих матча;

Рой Кэрролл − 49 игр, 27 сухих матча;

Тим Ховард − 45 игр, 16 сухих матчей;

Эдвин ван дер Сар − 186 игр, 94 сухих матча;

Давид Де Хеа − 415 игр, 148 сухих матчей;

Андре Онана − 13 игр, 5 сухих матчей.

Внимательный болельщик заметит, что далеко не все вратари «МЮ» попали в этот список. Кроме вышеуказанных сухими матчами в составе «манкунианцев» отличались Гэри Уолш, Кевин Пилкингтон, Ник Калкин, Марк Боснич, Пол Рачубка, Рикарду, Томаш Кушчак, Бен Фостер, Бен Амос, Андерс Линдегор, Виктор Вальдес, Серхио Ромеро, Жоэл Перейра и Дин Хендерсон.