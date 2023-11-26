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Минимум усилий, максимум радости. Реакция Далота на ассист – внезапная ярость

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Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
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В субботу «Ман Юнайтед» внезапно разобрал «Эвертон» 3:0. Ключевой момент игры случился уже на третьей минуте: Алехандро Гарначо забил через себя и испортил жизнь «Эвертону», заставив Шона Дайча изменить план на игру.

Но главный везунчик вечера – Диогу Далот, который сделал далеко не идеальный навес в штрафную и вряд ли ожидал, что партнер превратит его пас в голевой. Но Гарначо забил, возможно, гол сезона.

И вот как португальский защитник отреагировал на лучший ассист в своей карьере.

Делает навес.

Радуется.

Радуется с болельщиками.

2 комментария

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Fruch
Идея для Спортс.ру. В следующий раз в подобных случаях делать гифку из двух фотографий, как игрок радуется.
+9
0
+9
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Ilya Shilovskiy
Пост для людей с развитой фанатзией и визуализацией?
+6
0
+6
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