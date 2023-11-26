Минимум усилий, максимум радости. Реакция Далота на ассист – внезапная ярость

В субботу «Ман Юнайтед» внезапно разобрал «Эвертон» 3:0. Ключевой момент игры случился уже на третьей минуте: Алехандро Гарначо забил через себя и испортил жизнь «Эвертону», заставив Шона Дайча изменить план на игру.

Но главный везунчик вечера – Диогу Далот, который сделал далеко не идеальный навес в штрафную и вряд ли ожидал, что партнер превратит его пас в голевой. Но Гарначо забил, возможно, гол сезона.

И вот как португальский защитник отреагировал на лучший ассист в своей карьере.

Делает навес.

Радуется.

Радуется с болельщиками.