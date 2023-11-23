«Моя покойная жена разозлилась бы»: сэр Алекс Фергюсон рассказал, на что недавно потратил кругленькую сумму

Сэр Алекс Фергюсон – большой фанат не только футбола, но и скачек. Такое аристократическое увлечение у легенды «Манчестер Юнайтед» появилось еще в нулевые.

На сегодняшний день у Фергюсона есть 32 скаковые лошади и собственный конезавод в Хемел-Хемпстеде.

Скачки – удовольствие дорогое. Но сэр Алекс не жалеет денег на любимое дело, хотя порой легенде приходится расставаться с безумными суммами.

В интервью Gambling Zone Фергюсон рассказал, что его жена, которая, к сожалению, скончалась в октябре этого года, разозлилась бы, узнав, сколько денег на скакунов потратил ее супруг:

«На прошлой неделе мы купили двух лошадей: одну из Ирландии и одну из Франции. Джон Хейлз — человек, у которого есть все нужные контакты контакты. Так вот мы купили несколько очень хороших лошадей по его рекомендации.

Знаете, лошади сейчас недешевы. Мы заплатили 450 000 фунтов за французскую лошадь и 200 000 фунтов за ирландскую лошадь. Это 650 000 фунтов суммарно! Мне пришлось выписать довольно крупный чек. Один из моих сыновей сказал: «Что ты делаешь?» Моя покойная жена разозлилась бы на меня, если бы она была жива. Да, она была бы зла, если бы знала, сколько денег это требует! Должен сказать, что в то время, когда я начинал заниматься скачками, это было для меня большой отдушиной.

Я никогда не даю указаний тренерам или жокеям. Я никогда не мешаю тренеру. Когда я был тренером, я никому не позволял вмешиваться в рабочий процесс. Так почему я должен мешать людям, которые лучше разбираются в скачках?»

Вот бы «красным дьяволам» обзавестись такими же щедрыми владельцами, как сэр Алекс.