«У него есть особое качество». Экс-помощник Тен Хага рассказал, как тренер справляется с критикой

На фоне сложного старта сезона Эрику тен Хагу приходится выдерживать критику от многочисленных фанатов и экспертов.

Однако для тренера такое не впервой — похожая ситуация происходила и в «Аяксе». Об этом рассказал его бывший помощник Арон Винтер, с которым они вместе работали в амстердамской команде.

«Когда его критикуют, ему это не нравится, но он знает, что делает, — сказал экс-полузащитник в интервью The Sun. — Если ты будешь слушать все это, то это сведет тебя с ума. У него есть особое качество — закрыть уши и работать.

Он очень хороший тренер, но при этом очень строгий и внимательный к деталям. Он всегда думает, как победить, как нанести урон сопернику. Он показал это в прошлом году и выиграл трофей. Его проблемы сейчас — травмы и не очень-то хорошее начало сезона.

Когда Эрик возглавил «Аякс», первые шесть месяцев были для него очень трудными. Болельщики были им недовольны, но у нас было очень сильное руководство, которое ему очень помогало и поддерживало. На тот момент я уже работал в «Аяксе», и он попросил меня присоединиться к его тренерскому штабу. Раньше я был там игроком, и очень хорошо, когда в тебе ДНК клуба».

В «Манчестер Юнайтед» Эрика тоже должны окружать такие люди. У него есть Стив Макларен в качестве помощника и наблюдающий за ним сэр Алекс Фергюсон, но, возможно, этого недостаточно».

Как вам кажется, справится ли Тен Хаг с давлением?