Имя Харри Магуайра уже во второй раз прозвучало в парламенте Ганы, но на этот раз уже в исключительно лестном ключе.

Почти год назад, 1 декабря, во время слушаний по планированию бюджета оппозиционный политик Исаак Адонго сравнил вице-президента страны Махамуду Бавумию с защитником «Манчестер Юнайтед».

«[...] Магуайр, играя в центре защиты, стал самой большой угрозой «МЮ». Он лишал мяча игроков «МЮ», отдавал передачи соперникам.

Господин спикер, даже тогда, когда соперники сами не могут забить, Магуайр делает это за них. И вы должны помнить, что в этой стране у нас есть свой Магуайр в экономике. Господин спикер, когда мы предоставили нашему Магуайру место в центре защиты, он стал угрозой для наших же ворот».

Но в новом сезоне Магуайр вернул себе место в составе команды Тен Хага, заработав доверие тренера своими выступлениями, пока Лисандро Мартинес восстанавливается от травмы. Успехи защитника не прошли незамеченными и для Адонго. Он посчитал нужным публично извиниться за свои слова о Харри на новом слушании по планированию бюджета.

«Как вы помните, в прошлом году я поспешно назвал Махамуду Бавумию Харри Магуайром. Господин спикер, теперь я хочу извиниться перед Харри Магуайром. На сегодняшний день Магуайр переломил ситуацию и смог трансформироваться. Теперь Магуайр забивает голы за «МЮ».

Господин спикер, Харри Магуайр теперь является ключевым игроком «МЮ». А наш экономический Магуайр сейчас витает в облаках с кружкой в руке. Он смог заставить пенсионеров покинуть свои дома и выйти бастовать на улицы».

Адонго определенно внимательно следит за матчами «Юнайтед» 😅