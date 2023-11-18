«Огромное разочарование». Экс-игрок «Челси» раскритиковал хавбека «МЮ» Антони

Пустая трата денег.

Тони Каскарино считает, что прямо сейчас вингер «Юнайтед» Антони − самое большое разочарование сезона.

23-летний игрок не оправдывает ожидания и неудачно начал свой второй сезон в «Манчестер Юнайтед». В 12 матчах за клуб он не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.

Каскарино раскритиковал Антони, сославшись на то, что у бразильца за плечами год опыта игры за «красных дьяволов». В интервью talkSPORT эксперт сказал следующее: «Антони очень разочаровывает для игрока, который находится здесь почти год. «Юнайтед» заплатил за него огромные деньги, а он не оправдал их ни в каком виде!»

В этом сезоне у Антони не обошлось без проблем вне поля: его обвиняли в домашнем насилии. В связи с этим он брал отпуск и пропустил три матча, после чего в прошлом месяце вернулся.