🙏🏻 «Боже, пусть это произойдет». Фанаты прощаются с Санчо – «Юнайтед» нацелился на Гризманна и готов утроить его зарплату
Фанаты «Манчестер Юнайтед» взбодрились, услышав слухи об интересе клуба к Антуану Гризманну.
Испанское издание El Nacional сообщает, что француз снова на радаре «красных дьяволов». Переход может состояться уже будущей зимой. По некоторой информации, «Манчестер Юнайтед» уже связался с агентом Гризманна по поводу возможного перехода.
Оговорка о выкупе предполагает компенсацию в 25 миллионов евро, но «Юнайтед» готов заманить игрока за счет личного контракта.
Футболист получает в «Атлетико» около €240 тысяч в неделю – «МЮ» готов утроить эту сумму.
Пока что сложно поверить в эту информацию, но фанатов мерсисайдцев ничего не остановит
💬 Brunoenjoyer: «Если это правда, то это просто замечательная новость. Но это ложь».
💬 LUHGSzns: «Хочу этот трансфер».
💬 Phillips0047: «Боже, пусть это произойдет».
💬 Priscy20221: «К черту Санчо! Я хочу этого!».
💬 GovenderTai: «Рэтклифф, я весь твой».
💬 DeadInside: «Наконец-то, тащите его задницу сюда».
А ливерпульские тут при чем?)))
Вот после таких новостей понимаешь, руководства нету в Манчестер Юнайтед.