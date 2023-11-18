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🙏🏻 «Боже, пусть это произойдет». Фанаты прощаются с Санчо – «Юнайтед» нацелился на Гризманна и готов утроить его зарплату

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Фанаты «Манчестер Юнайтед» взбодрились, услышав слухи об интересе клуба к Антуану Гризманну.

Испанское издание El Nacional сообщает, что француз снова на радаре «красных дьяволов». Переход может состояться уже будущей зимой. По некоторой информации, «Манчестер Юнайтед» уже связался с агентом Гризманна по поводу возможного перехода.

Оговорка о выкупе предполагает компенсацию в 25 миллионов евро, но «Юнайтед» готов заманить игрока за счет личного контракта.

Футболист получает в «Атлетико» около €240 тысяч в неделю – «МЮ» готов утроить эту сумму.

Пока что сложно поверить в эту информацию, но фанатов мерсисайдцев ничего не остановит

💬 Brunoenjoyer: «Если это правда, то это просто замечательная новость. Но это ложь».

💬 LUHGSzns: «Хочу этот трансфер».

💬 Phillips0047: «Боже, пусть это произойдет».

💬 Priscy20221: «К черту Санчо! Я хочу этого!».

💬 GovenderTai: «Рэтклифф, я весь твой».

💬 DeadInside: «Наконец-то, тащите его задницу сюда».

3 комментария

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Sergey Pgkgyexcht
> но фанатов мерсисайдцев ничего не остановит

А ливерпульские тут при чем?)))
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Will Turner
это просто ужас. не дай бог это случится. это даже хуже антони
+2
-1
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jecki1992
Что???! Куда? Ставить его 10кой и выдавливать Бруно на фланг? Сколько лет Гризману? Опять топаря на закате карьеры ? Заманить с помощью утроения ЗП? А где хвалебный потолок зарплат от ТенХаага????
Вот после таких новостей понимаешь, руководства нету в Манчестер Юнайтед.
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