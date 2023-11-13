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💪 На международные матчи вызваны девять игроков «МЮ». Вот их фамилии

Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Скотт Мактоминей Скотт Мактоминей
Виктор Линделеф Виктор Линделеф
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Факундо Пельистри Факундо Пельистри
Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
Диогу Далот Диогу Далот
Джонни Эванс Джонни Эванс
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Алтай Байындыр Алтай Байындыр
Расмус Хейлунд Расмус Хейлунд
Софьян Амрабат Софьян Амрабат
Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен
Футбол Футбол

Расположение «Манчестер Юнайтед» покинули девять игроков основной команды, которые будут готовиться к ноябрьским матчам национальных сборных.

Расмус Хейлунд, Кристиан Эриксен и Джонни Эванс не входят в их число, поскольку будут залечивать повреждения.

Диогу Далот покинул расположение сборной Португалии, посколько его девушка должна скоро родить ребенка.

Маркус Рэшфорд пополнит состав сборной Англии позже остальных игроков по личным причинам.

Всего на матчи сборных вызваны девять игроков «Манчестер Юнайтед».

Англия: Маркус Рэшфорд, Харри Магуайр.

Португалия: Бруну Фернандеш.

Турция: Алтай Байындыр.

Шотландия: Скотт Мактоминей.

Швеция: Виктор Линделеф.

Марокко: Софьян Амрабат.

Камерун: Андре Онана.

Уругвай: Факундо Пельистри.

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