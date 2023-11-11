Тен Хаг не приехал на прощание с Чарльтоном. Ричард Киз разнес тренера «Юнайтед»

У нидерландца были свои неотложные дела.

В прошлом месяцас скончался чемпион мира 1966 года, легенда «Юнайтед» сэр Бобби Чарльтон. Сегодня в Манчестерском сборе англичанина проводили в последний путь.

Среди тех, кто присутствовал на прощании, были Харри Магуайр, Люк Шоу, Том Хитон и Джонни Эванс.

Однако главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг не смог присутствовать на церемонии. По данным СМИ, у него есть «нерушимые и давние личные обязательства в Нидерландах». О чем именно идет речь не сообщается.

Ведущий beIN Sports Ричард Киз обрушился с критикой на Тен Хага: «Мне все равно, что там Тен Хаг утверждает о «нерушимых обязательствах» в Нидерландах − он никак не должен был пропускать похороны сэра Бобби Чарльтона. Это позор. Без сэра Боба не было бы «Юнайтед». Покойтесь с миром. И спасибо вам за то, что вы дали всем нам».