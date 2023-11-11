United Tweets
Блог

Тен Хаг не приехал на прощание с Чарльтоном. Ричард Киз разнес тренера «Юнайтед»

Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Бобби Чарльтон Бобби Чарльтон
Ричард Киз
Футбол Футбол

У нидерландца были свои неотложные дела.

В прошлом месяцас скончался чемпион мира 1966 года, легенда «Юнайтед» сэр Бобби Чарльтон. Сегодня в Манчестерском сборе англичанина проводили в последний путь.

Среди тех, кто присутствовал на прощании, были Харри Магуайр, Люк Шоу, Том Хитон и Джонни Эванс.

Однако главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг не смог присутствовать на церемонии. По данным СМИ, у него есть «нерушимые и давние личные обязательства в Нидерландах». О чем именно идет речь не сообщается.

Ведущий beIN Sports Ричард Киз обрушился с критикой на Тен Хага: «Мне все равно, что там Тен Хаг утверждает о «нерушимых обязательствах» в Нидерландах − он никак не должен был пропускать похороны сэра Бобби Чарльтона. Это позор. Без сэра Боба не было бы «Юнайтед». Покойтесь с миром. И спасибо вам за то, что вы дали всем нам».

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ахма Начоо
Не зная причин разносить всех и вся, старая добрая Англия.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий