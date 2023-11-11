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Далот в топ-3, Магуайр выше Варана: лидеры «МЮ» по количеству игрового времени

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Сезон 2023/24 в самом разгаре: «Манчестер Юнайтед» в настоящее время участвует в трех различных турнирах.

Эрик тен Хаг еще не определился со своим предпочтительным стартовым составом, поскольку травмы и плохая форма игроков продолжают преследовать «красных дьяволов».

Андре Онана отыграл больше всех минут в клубе в этом сезоне (1530), а замыкают тройку лидеров Бруну Фернандеш (1375) и Диогу Далот (1329).

Давайте посмотрим на топ-10 игроков «Манчестер Юнайтед» - лидеров по количеству игрового времени на данный момент:

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