United Tweets
Блог

🌶️ Руководство «МЮ» не хотело подписывать Онана. У них был другой фаворит, который не понравился Эрику тен Хагу

Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Андре Онана Андре Онана
Эмилиано Мартинес Эмилиано Мартинес
Футбол Футбол

По информации The Independent, «Манчестер Юнайтед» хотел прошлым летом подписать вратаря «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса.

Руководство клуба было впечатлено выступлением игрока на чемпионате мира, где он взял приз лучшего голкипера турнира, помимо победы на самом турнире.

Трансферу помешал горячий пыл игрока и сомнительная репутация, что заставило Эрик тен Хага переубедить боссов, предложив им альтернативу в виде Андре Онана.

Глядя на выступление голкиперов сейчас, как вы считаете, правильное ли решение принял голландец?

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rasul.9719@icloud.com
лучше Онана чем этот неприятный тип !
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
scuderiafan
Мартинез хоть и с поганым поведением, но способен играть в свою игру под давлением. А вот к Онана есть вопросы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lavinka
Норм шутейка . Хаг игроков которых знает , и тут резко мерзкого аргентиноса . Ага , верим .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Smolinez
Онана лучше ногами играет. Тут как бы даже обсуждать нечего. Как только наладится оборона, сразу будут плюшки от этого
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валерий Фолин
Ответ rasul.9719@icloud.com
лучше Онана чем этот неприятный тип !
Оба кипера не адекват
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий