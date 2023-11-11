🌶️ Руководство «МЮ» не хотело подписывать Онана. У них был другой фаворит, который не понравился Эрику тен Хагу

По информации The Independent, «Манчестер Юнайтед» хотел прошлым летом подписать вратаря «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса.

Руководство клуба было впечатлено выступлением игрока на чемпионате мира, где он взял приз лучшего голкипера турнира, помимо победы на самом турнире.

Трансферу помешал горячий пыл игрока и сомнительная репутация, что заставило Эрик тен Хага переубедить боссов, предложив им альтернативу в виде Андре Онана.

Глядя на выступление голкиперов сейчас, как вы считаете, правильное ли решение принял голландец?