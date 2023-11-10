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Тен Хаг наконец-то объяснил, почему Магуайр и Варан редко играют вместе

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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«В некоторых матчах есть моменты, когда они Харри Магуайр и Рафаэль Варан могут играть вместе, и они уже доказали, что способны играть в связке», – пояснил Эрик тен Хаг, отвечая на вопрос о том, что этот дуэт центральных защитников не часто играет вместе. – «Но когда один из них играет на позиции левого центрального защитника, построение атаки становится не таким плавным».

Затем тен Хага спросили, есть ли у него проблемы с Вараном, на что он ответил: «Абсолютно нет. Как я уже сказал, это тактические причины, по которым я выбрал эти сочетания. Я думаю, что Харри и Джонни хорошо справляются».

Это означает, что Варан не так часто выходит на поле потому, что Магуайр не в состоянии начинать атаки так, как нужно тен Хагу.

Босс «Манчестер Юнайтед» часто использовал Варана и Магуайра по отдельности, предпочитая ставить вторым Джонни Эванса или Виктора Линделофа.

Поскольку Эванс травмирован, а Лисандро Мартинес не вернется до нового года, тен Хаг, возможно, будет вынужден полагаться на дуэт Варана и Магуайра в матче с «Лутон Таун». Хотя Линделеф, недавно восстановившийся после болезни, также может принять участие в игре.

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