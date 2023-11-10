😩 «Я хочу дистанцироваться от образа брата». Жонатан Варан признался, что устал от сравнений со звездой «МЮ»

Сводный брат Рафаэля Варана признался, что устал от постоянных сравнений с защитником «МЮ».

22-летний Жонатан играет в Сегунде за хихонский «Спортинг», но как и Рафаэль прошел через академию «Ланса».

Глупо отрицать, что футбольные успехи Варана-старшего несоизмеримо выше, чем у молодого брата. Но лишнее напоминание об этом уже утомило Жонатана.

«Я не мой брат, потому что я Жонатан Варан. Рафаэль оказал большое влияние на мою карьеру. Когда люди видят Жонатана Варана, они на самом деле думают о Рафаэле. Мне приходится мириться с этим с самого детства.

Я хочу быть собой и дистанцироваться от образа моего брата. Я отличаюсь от него, мне нравится повторять это», - заявил Варан.

Добавим, что прошедшим летом Жонатана связывали с «Атлетико Мадрид», «Бенфикой» и «Фейеноордом».