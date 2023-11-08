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Все критикуют Тен Хага за слабый старт «Юнайтед» в новом сезоне. А что думает о тренере сэр Алекс Фергюсон?

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Эрику не помешает поддержка.

Как утверждает The Sun, сэр Алекс Фергюсон полностью поддерживает Эрика тен Хага и хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» сохранил голландского тренера, несмотря на неудачное начало сезона.

Издание приводит слова источника в клубе:

«Эрик пользуется абсолютной и непоколебимой поддержкой сэра Алекса. Он очень поддерживает Эрика с тех пор, как тот прибыл в клуб. Он впечатлен работой Тен Хага и, в частности, тем, как он принимает важные решения.

Сэр Алекс, как и все остальные, хотел бы, чтобы в этом сезоне результаты были лучше, но он считает, что те, кто винят в этом тренера и призывают к переменам, не правы.

[Фергюсон] считает, что Эрик продемонстрировал тот характер и менталитет, которые необходимы, чтобы начать новую эру в клубе, и он твердо верит, что тренер заслуживает времени, чтобы добиться успеха.

Он готов разъяснить и мотивировать свою позицию любым новым инвесторам, которые придут в клуб».

В этом сезоне Тен Хага жестко критикуют после вылета манкунианцев из Кубка лиги и разочаровывающих результатов как в Премьер-лиге, так и в Лиге чемпионов. Команда никак не может прийти к стабильной игре, а скандалы внутри клуба не улучают положение тренера.

Однако, как ранее сообщали многочисленные СМИ, руководство «красных дьяволов» намерено поддерживать нидерландца и не собирается принимать поспешных решений. Сэр Джим Рэтклифф, который, предположительно, вскоре станет обладателем четверти акций клуба и возьмет под контроль спортивную деятельность, тоже считает Тен Хага отличным специалистом и не намерен с ним расставаться.

2 комментария

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stanvixx
Всем плевать. Главное, что думает кучка хейтеров лысого на спортсе
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Чёрный тюльпан
САФ сейчас тянет максимум на маскота/посла МЮ, не более того. Все его предложения или хотелки после ухода с тренерского мостика несли только негативный характер для клуба. Нужно не на мнение легенд ориентироваться, а нанимать лучших в своём роде для управления клубом, иначе так и будем дальше в трясину погружаться. Структура управления клубом а-ля Фергюсон в футболе либо устарела и не работает, либо заточена на супер выдающемся управленце, который рождается раз в 100 лет, потому что в нынешнем футболе таковых примеров нет. Обычно успешным клуб становится за счёт щедрого владельца, либо именитого клуба с хорошим притоком денежных средств, а также связи между качественными спортивным директором и главным тренером.
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