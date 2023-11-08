😱 «Их гораздо больше, чем вы, думаете!». Руни назвал имена лучших и худших партнеров по «МЮ»

Уэйн Руни вспомнил времена выступления за «Манчестер Юнайтед», назвав имена самых своих лучших и худших партнеров по клубу.

«Мой лучший товарищ по команде? Пожалуй, что Даррен Флетчер.

Было несколько близких мне парней - Джон О′Ши, Уэс Браун, Майкл Кэррик. Мы все были очень близки. Но Флетч, вероятно, был тем, с кем мы сидели бок-о-бок в раздевалке и делились историями о жизни.

Мой худший товарищ по команде? Их гораздо больше, чем вы, наверное, думаете! На поле самым тяжелым был Нани. С ним было сложно играть», - признался Руни.