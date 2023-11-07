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🚪 C Далотом все? СМИ пишут, что тен Хаг нашел замену португальцу в Турции

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Эрик тен Хаг, похоже, нашел замену Диогу Далоту на правом фланге обороны «Манчестер Юнайтед».

Речь идет о защитнике «Галатасарая» Саше Боэ.

Провальное выступление португальца в матче с «Ньюкалсом» стало последней каплей терпения голландского тренера.

По информации журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, «Юнайтед» изучает возможность приобретения Боэ у «Галатасарая».

Предполагается, что тен Хаг приметил игрока во время матча Лиги чемпионов, который закончился победой турецкой команды со счетом 2:3 в прошлом месяце.

Контракт Боэ истекает в июне 2025 года и, как говорят, он не спешит его продлевать.

Ожидается, что трансфер француза обойдется потенциальному покупателю в €25 млн.

2 комментария

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Nick Dovgo
Далот всех переживет
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Иванов Сергей
Ещё и на трансфермаркете Далот стоит аж 40 млн 🤦‍♂️
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