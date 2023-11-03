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Варан пропустил матч с «Ньюкаслом» из-за загадочной болезни. Источник сообщил, что игрок не травмирован

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В клубе не все в порядке.

По данным Insider United, за травмой защитника «Юнайтед» Рафаэля Варана кроется скрыта причина. Источник сообщает, что француз восстановился от повреждения, но пропускает тренировки по совершенно другому объяснению.

Не уточняется, что именно заставляет игрока вести себя так, но Варан «чем-то недоволен в «МЮ».

Рафаэль пропустил игру против «Ньюкасла» (0:3) из-за загадочной болезни. Он также не вышел на поле в манчестерском дерби, которое клуб проиграли также 0:3.

Учитывая серию заявлений о беспорядке в раздевалке, последняя информация о Варане звучит не очень хорошо.

Что касается того, можно ли доверять этому источнику, то он уже давно сообщает точные новости о команде. Настолько, что клуб выступил с заявлением, осуждающим социальные сети за утечку информации, и временно деактивировал свой аккаунт.

Проблемы «красных дьяволов» нарастают, и этот сезон стал для «Юнайтед» одним из худшим за последние десятилетия.

6 комментариев

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Ложный Латераль
Варан просто послал его наверное, после какого нибудь наказания делитентского) Вот и причина
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
фразу "кроется скрыта причина" как понимать?
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Sotanik
ммм...А с Санчо не так начиналось?
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red hikkikomori
Ящеру пора в пустыню, вараны в пустыне тоже хорошо себя чувствуют
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Чёрный тюльпан
Это французской хрустальной вазе пора бы к Кришти в Саудовскую Аравию.
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бан = руки в говне
когда какой то источник сливает всё из раздевалки - это проблема в раздевалке, а не в тренере. у клоппа почему то никто ничего не сливает
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