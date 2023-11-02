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🤬 «Шарлатан. Худший наш игрок, которого я видел в своей жизни». Фанаты в бешенстве от игры защитника «Юнайтед». Похоже, что его карьера в клубе закончена 😱

Диогу Далот Диогу Далот
Аарон Уан-Биссака Аарон Уан-Биссака
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Шокирующей провал «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ньюкаслом» вновь вызвал бурю призывов в соцсетях к увольнению Эрика тен Хага. Но это не единственный антигерой вечера, еще один был прямо на поле.

Если руководство прислушается к фанатам, то Диогу Далота в футболке «МЮ» мы больше не увидим.

💭 KjaAnd: «Ему удалось навсегда отправить себя на скамейку запасных. Совершенно бесполезный во всех аспектах игры».

💭 Mickeza: «Он должен был быть заменен сразу после первого гола. Это худшая часть нашей обороны и совершенно непростительная игра на этом уровне. Аарон Уан-Биссака был реально хорош на его позиции, так что скамейка ждет».

'Managed to relegate himself to the bench permanently': Man United fans are done with one player after Newcastle disaster

💭 Ludens the Red: «Стабильно ужасный игрок. С возвращением Биссаки он больше никогда не должен выйти на поле. Это один из немногих игроков, которые выглядят ужасно абсолютно всегда».

💭 Slevs: «Спасибо, что испортил нам еще одну игру. Шарлатан. Худший игрок «Манчестер Юнайтед», которого я видел в своей жизни».

💭 Ekeke: «Я защищал его много раз, но у него нет характера и личности, а сегодняшнее выступление было просто отвратительным. Время дать кому-то другому шанс конкурировать с Уан-Биссакой».

2 комментария

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red hikkikomori
мне далот сержиньо деста напоминает, одинаково бездарные
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Sahat Geldiyev
Зачем судить защитника. Пусть 100 миллионный (Антони) хотя бы забьет. Матчи выигрываются не пропущенными мячами, а забитыми. Гнобить магу, дало, линду всегда успеем. А вот хотя бы забить один гол и оправдать свой ценник игрок должен в априори.
Бывшие игроки и тренер Аякса много танцевали, а надо бы играть.
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