🤬 «Шарлатан. Худший наш игрок, которого я видел в своей жизни». Фанаты в бешенстве от игры защитника «Юнайтед». Похоже, что его карьера в клубе закончена 😱

Шокирующей провал «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ньюкаслом» вновь вызвал бурю призывов в соцсетях к увольнению Эрика тен Хага. Но это не единственный антигерой вечера, еще один был прямо на поле.

Если руководство прислушается к фанатам, то Диогу Далота в футболке «МЮ» мы больше не увидим.

💭 KjaAnd: «Ему удалось навсегда отправить себя на скамейку запасных. Совершенно бесполезный во всех аспектах игры».

💭 Mickeza: «Он должен был быть заменен сразу после первого гола. Это худшая часть нашей обороны и совершенно непростительная игра на этом уровне. Аарон Уан-Биссака был реально хорош на его позиции, так что скамейка ждет».

💭 Ludens the Red: «Стабильно ужасный игрок. С возвращением Биссаки он больше никогда не должен выйти на поле. Это один из немногих игроков, которые выглядят ужасно абсолютно всегда».

💭 Slevs: «Спасибо, что испортил нам еще одну игру. Шарлатан. Худший игрок «Манчестер Юнайтед», которого я видел в своей жизни».

💭 Ekeke: «Я защищал его много раз, но у него нет характера и личности, а сегодняшнее выступление было просто отвратительным. Время дать кому-то другому шанс конкурировать с Уан-Биссакой».