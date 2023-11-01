United Tweets
Блог

«Дорогие игроки нынешнего «Юнайтед» не попали бы в мой «Хаддерсфилд». Уорнок раскритиковал «МЮ» и Тен Хага

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Нил Уорнок Нил Уорнок
Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Футбол Футбол

Легендарный английский тренер Нил Уорнок во время разговора с talkSport высказался о делах «Манчестер Юнайтед» и его тренере Эрике тен Хаге.

»Когда он только пришел, я думал, что он станет решением проблемы, потому что мне казалось, что в той ситуации нужен дисциплинированный человек. Но должен сказать, что мне не понравилось наблюдать за тем, как он все делает.

Люди забывают о деньгах, которые он потратил. Что бы вы ни думали о владельцах, они дали огромные средства. На некоторых игроков потратили 60-70 млн фунтов. Но я бы не взял их с собой в «Хаддерсфилд».

Главный тренер «Юнайтед» после поражения в дерби защищал игроков, подтвердив свою веру в них. Тен Хаг считает, что звезды клуба смогут переломить трудный старт сезона.

Однако Уорнок не уверен в этом и даже заявил, что дни Тен Хага в «МЮ» могут быть сочтены.

«Не думаю, что он это сделает [останется на «Олд Траффорд»]. Я не уверен, что он сам хочет остаться. Думаю, он отлично знает, что бьется головой в кирпичную стену».

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Neron
Как же они все задолбали! Да займитесь уже своим делом в своих клубах! В Юнайтед сами разберутся как и что делать! 10 лет чехарды тренеров ни к чему не привели, пусть 10Хаг спокойно работает, кому не нравится - на выход! Одни эксперты кругом, обсуждайте свои клубы!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Ответ Neron
Как же они все задолбали! Да займитесь уже своим делом в своих клубах! В Юнайтед сами разберутся как и что делать! 10 лет чехарды тренеров ни к чему не привели, пусть 10Хаг спокойно работает, кому не нравится - на выход! Одни эксперты кругом, обсуждайте свои клубы!
Спрашивают - отвечают, в чем проблема?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ложный Латераль
Ответ Neron
Как же они все задолбали! Да займитесь уже своим делом в своих клубах! В Юнайтед сами разберутся как и что делать! 10 лет чехарды тренеров ни к чему не привели, пусть 10Хаг спокойно работает, кому не нравится - на выход! Одни эксперты кругом, обсуждайте свои клубы!
МЮ - топ клуб. А в топ клубах всегда такое огромное давление от прессы, околофутбольных людей, фанатов, своих и чужих. Тот, кто идёт в топ клуб, должен уметь с этим справлятся.

Ошибка тен Хага в том, что он перескакал одну ступенку в карьере, то есть из Аякса он перешел сразу в именитый клуб, а должен был, например как Клопп сначала попробавать свои идею в условной Боруссии(в момент прихода Клоппа Дортмунд был в кризисе идей).

Вторая ошибка тен Хага в том, что он себя повёл как именитый тренер, сразу ставив какие то неординарные условия игрокам. В первый фартовый год это прокатило, но сейчас с него начинают спрашивать за результат.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Neron
Ответ red hikkikomori
Спрашивают - отвечают, в чем проблема?
Да кто это вообще такой, чтобы его спрашивали про Юнайтед?! Сам кудахчет где-то у себя на задворках! На самую хайповую тему! Хайпожор!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий