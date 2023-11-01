«Дорогие игроки нынешнего «Юнайтед» не попали бы в мой «Хаддерсфилд». Уорнок раскритиковал «МЮ» и Тен Хага

Легендарный английский тренер Нил Уорнок во время разговора с talkSport высказался о делах «Манчестер Юнайтед» и его тренере Эрике тен Хаге.

»Когда он только пришел, я думал, что он станет решением проблемы, потому что мне казалось, что в той ситуации нужен дисциплинированный человек. Но должен сказать, что мне не понравилось наблюдать за тем, как он все делает.

Люди забывают о деньгах, которые он потратил. Что бы вы ни думали о владельцах, они дали огромные средства. На некоторых игроков потратили 60-70 млн фунтов. Но я бы не взял их с собой в «Хаддерсфилд».

Главный тренер «Юнайтед» после поражения в дерби защищал игроков, подтвердив свою веру в них. Тен Хаг считает, что звезды клуба смогут переломить трудный старт сезона.

Однако Уорнок не уверен в этом и даже заявил, что дни Тен Хага в «МЮ» могут быть сочтены.

«Не думаю, что он это сделает [останется на «Олд Траффорд»]. Я не уверен, что он сам хочет остаться. Думаю, он отлично знает, что бьется головой в кирпичную стену».