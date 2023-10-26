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«Мы на связи с FA»: Тен Хаг прокомментировал бан, грозящий Гарначо за пост с эмодзи гориллы

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«Юнайтед» одолел «Копенгаген» в 3-м туре группового этапа ЛЧ. «Красные дьяволы» могли упустить победу на последних секундах матча, когда в ворота Онана был назначен одиннадцатиметровый. Андре удалось отразить пенальти, подопечные Тен Хага заработали важнейшие три очка.

После матча Гарначо, который немного помог камерунцу справиться с одиннадцатиметровым, выложил фото с Онана. Аргентинец выбрал крайне спорную подпись – два эмодзи гориллы.

Вскоре 19-летний полузащитник удалил публикацию, но интернет помнит все.

Многие усмотрели в этой публикации отсылку к расовой принадлежности Онана. За юношу пришлось вступиться голкиперу. Камерунец заявил, что не обижен на Алехандро.

По данным Goal, если пост аргентинца покажется спорным FA, Гарначо может столкнуться с санкциями со стороны ассоциации. В 2020 году в похожей ситуации оказался Кавани, тогда Эдинсон получил трехматчевую дисквалификацию за комментарий «Gracias, negrito» в соцсетях друга.

На пресс-конференции у Тен Хага спросили, грозит ли Гарначо какое-либо наказание из-за публикации. Тренер поспешил успокоить общественность:

«В данный момент ничего нет. Мы находимся на связи с FA, это я могу подтвердить. Хочу подчеркнуть, что мы вместе, мы едины [дословно «Юнайтед»]. Это было видно и понятно по публикации Андре Онана».

Надеемся, что FA прислушается к здравому смыслу.

3 комментария

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Андрей Ференец
А там здравый смысл вообще остался?
+3
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GloryReal
Расист
0
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Yri Yrov
Ответ Андрей Ференец
А там здравый смысл вообще остался?
чтобы ты понял, я лично, с конца 2010 го года здравого смысла не наблюдаю, и это просто ад
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