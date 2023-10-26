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«Манчестер — это «Юнайтед». В преддверии дерби Пельистри поделился неприятным для «Ман Сити» наблюдением

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«Я поражен».

В преддверии манчестерского дерби Факундо Пельистри дал интервью Мартину Чаркеро на шоу Minuto1.

Вингер «красных дьяволов» рассказал, что, по его опыту, у «Юнайтед» намного больше поддержки в городе, чем у принципиальных соперников: 

«Манчестер — это «Юнайтед». Вы не встретите тут футболки или флаги «Сити».

Иногда мы с моей девушкой выходим на улицу, чтобы найти их, но не видим ничего. Куда бы вы ни пошли, повсюду футболки «Юнайтед». Я поражен тем, что футболок «Сити» так мало».

Факундо вряд ли хотел задеть соперника, и словам вингера вполне можно верить. «Манчестер Юнайтед», несмотря на нестабильные результаты, славится своей богатой историей и гораздо большим количеством болельщиков, чем у «горожан», даже после их фантастического требла.

На выходных «красным дьяволам» предстоит большое испытание — они попытаются остановить команду Пепа Гвардиолы и набрать жизненно важные очки, чтобы подняться в таблице Премьер-лиги.

13 комментариев

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Ахма Начоо
Ответ qfxtruxp
После дерби весь Манчестер будет голубым
Голубым будет только Сити
+14
-3
+11
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Кирилл Хоянто
Идите лесом. Ваши комменты ни о чём.Манчестер красный! ГГМЮ!
+14
-6
+8
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Roman Betenya
Это даже не требует доказательств. МЮ - один из величайших клубов в более чем 130-летней истории футбола, гордость Англии, а Сити ещё 15 лет назад был ничем, и абсолютное большинство его теперешних "фанатов" живёт отнюдь не в Манчестере :) Через пару десятков лет, если пузырь не лопнет, и если МЮ будет всё так же лихорадить, тогда ещё возможно какое-то выравнивание.
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Sotanik
Ответ Александр Рабонов
Ну да) Игрок мю не будет принижать одного из принципиальных соперников)) Еще бы сказал что на стадионе сити сидят голограммы которые имитируют живность на стадионе)) Да и вроде как проводили опрос толи скай или миррор где выяснилось что за сити в манчестере 65-70 процентов)) Ну хоть как-то себя успокаивать надо же)) Хотя с такими результатами как у маню еще лет 20-25 и сити уйдет в отрыв от них)) Возможно для деревянных уже не в домек что прошлым живут неудачники а настоящим победители))))
мдэ, и вроде и буков много написал, а по факту, как вводу серанул.
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Александр Рабонов
Ну да) Игрок мю не будет принижать одного из принципиальных соперников)) Еще бы сказал что на стадионе сити сидят голограммы которые имитируют живность на стадионе)) Да и вроде как проводили опрос толи скай или миррор где выяснилось что за сити в манчестере 65-70 процентов)) Ну хоть как-то себя успокаивать надо же)) Хотя с такими результатами как у маню еще лет 20-25 и сити уйдет в отрыв от них)) Возможно для деревянных уже не в домек что прошлым живут неудачники а настоящим победители))))
+7
-5
+2
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Anton A
Через 20 лет все изменится. Фанатами массово становятся с детства и у клубов доминантов. Сити станет легендой если будут продолжать в том же духе, вопрос времени
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lampard4ever
Я никогда не был в Манчестере, да и вряд ли бы это что-то изменило, но я неоднократно видел статистику, которая говорила, что в самом городе у МС болельщиков было больше даже во время тотального доминирования МЮ при САФе. Другое дело, скажем, в пригороде Манчестера или в Китае. Вряд ли сейчас что-то изменилось.
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Михаил Кононенко
зачем он их ищет?) интересный вопрос))))
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Александр Костенко
Писал этот комент в другой новости и так же тут продублирую его:
проблема Сити в том, что они берут деньги у всяких темных компаний по типу казино, китайских и не только букмейкерах, пирамид. Хотя у них владельцы Шейхи. Одно дело было бы понятно если бы не хватало финансирования, а тут именно сыграла алчность.
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Тюменский медвежонок
Ответ Александр Рабонов
Ничего) Фанатам мю не впервые занюхивать))
а можно источник и ссылку где в Манчестере за Сити болеют аж 65-70% жителей, а то чувствуется что вы лжете причем нагло, если в школе у вас раз за разом подобные манипуляции проходят, то тут вряд ли, спешу вас разочаровать
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