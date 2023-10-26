«Манчестер — это «Юнайтед». В преддверии дерби Пельистри поделился неприятным для «Ман Сити» наблюдением

«Я поражен».

В преддверии манчестерского дерби Факундо Пельистри дал интервью Мартину Чаркеро на шоу Minuto1.

Вингер «красных дьяволов» рассказал, что, по его опыту, у «Юнайтед» намного больше поддержки в городе, чем у принципиальных соперников:

«Манчестер — это «Юнайтед». Вы не встретите тут футболки или флаги «Сити».

Иногда мы с моей девушкой выходим на улицу, чтобы найти их, но не видим ничего. Куда бы вы ни пошли, повсюду футболки «Юнайтед». Я поражен тем, что футболок «Сити» так мало».

Факундо вряд ли хотел задеть соперника, и словам вингера вполне можно верить. «Манчестер Юнайтед», несмотря на нестабильные результаты, славится своей богатой историей и гораздо большим количеством болельщиков, чем у «горожан», даже после их фантастического требла.

На выходных «красным дьяволам» предстоит большое испытание — они попытаются остановить команду Пепа Гвардиолы и набрать жизненно важные очки, чтобы подняться в таблице Премьер-лиги.