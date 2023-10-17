Симон Кьер уверен, что игрок Сан-Марино пытался намеренно травмировать Хейлунда. Он слышал, как соперники планировали навредить форварду

Зачем?

Квалификационный матч Евро-2024 Сан-Марино — Дания закончился со скандалом. На 88-й минуте, когда «красно-белые» уже установили победный счет (2:1), защитник хозяев Роберто Ди Майо влетел коленом в спину Расмуса Хейлунда.

После игры форвард «Юнайтед» возмутился таким поведением соперника:

«Последний фол не имел никакого отношения к футболу. В конце концов, это выглядело смехотворно. Такое нарушение не должно ограничиваться желтой карточкой. Это удар коленом сзади — прямая красная карточка.

Это неуважительно. Им было нечего терять, поэтому они подумали: «Ну, окей, мы можем хотя бы попытаться разрушить его карьеру».

Недовольство Расмуса понятно, ведь удар пришелся в спину, из-за травмы которой датчанин пропустил начало сезона и дебютировал за «МЮ» лишь в сентябре. Однако Ди Майо саркастично ответил на претензии Хейлунда, назвав его «господин «80 млн евро».

Другой защитник Сан-Марино Този тоже прокомментировал ситуацию, сказав, что такое отношение к датчанину обусловлено его поведением:

«Это неправда, — сказал Този журналистам, когда его спросили о заявлениях Хейлунда. — Мы только сказали ему, что он ведет себя неадекватно. В том, что он сделал, не было необходимости. Он очень сильный нападающий, но он был совершенно неправ.

Я не потерял к нему уважения полностью, но мы ожидали лучшего поведения. Его поведение во время празднования было неприемлемым».

Нападающего поддержал Симон Кьер, капитан сборной Дании. В послематчевом интервью телеканалу TV2 он сказал, что игроки Сан-Марино планировали навредить 20-летнему игроку.

«Я сказал рефери, что это явная красная карточка, потому что это на 100% преднамеренно. С Неймаром была такая же ситуация: его ударили коленом в позвоночник, и он получил перелом спины.

Это было опасно, при этом рядом с ним стояло три судьи. Я сказал ему [рефери] прямо на поле, что они обсуждали, что собираются бить его по коленям. Потом я сказал ему: «Вы хотите, чтобы я вам это перевел?»

Остается радоваться, что для Расмуса все обошлось.