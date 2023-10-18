😡 «Они хотели разрушить мою карьеру». Хейлунд заявил, что 41-летний защитник Сан-Марино пытался его травмировать 😱
Расмус Хейлунд стал автором первого гола в победном матче Дании со сборной Сан-Марино.
Но это не то, что сильно беспокоит нападающего. Хейлунд вспомнил один эпизод, когда защитник соперника действовал чересчур жестко.
41-летний центральный защитник Роберто Ди Майо едва не травмировал нападающего на 88-й минуте, ударив его коленом по спине.
Эпизод вызывает вопрос: «Зачем?».
После игры Хейлунд сказал: «Последний фол не имел никакого отношения к футболу. В конце концов, это выглядело смехотворно. Такое нарушение не должно ограничиваться желтой карточкой. Это удар коленом сзади - прямая красная карточка.
Это неуважительно. Им было нечего терять, поэтому они подумали: «Ну, окей, мы можем хотя бы попытаться разрушить его карьеру».
Капитан Дании Симон Кьер добавил:
«Это явная красная карточка. Хейлунда намеренно пытались травмировать».
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