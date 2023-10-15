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📹«Юнайтед» предложил футболистам поучаствовать в дженга челлендже. В игре был неожиданный победитель

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Ловкость рук и риск.

«Манчестер Юнайтед» предложил пяти игрокам поучаствовать в дженга челлендже. Вот они, слева направо − Том Хитон, Аннибаль Межбри, Софьян Амрабат, Расмус Хейлунд и Факундо Пельистри.

Дженга − настольная игра, в которой обычно нужно по очереди разбирать или собирать башню из деревянных блоков. Однако в челлендже все иначе: участникам дали полминуты времени, за которые им нужно было достать как можно больше частей конструкции.

Четверо участников из пяти выбрали одинаковую аккуратную тактику, ускоряясь лишь к окончанию времени. А вот вратарь «МЮ» Том Хитон с первых секунд начал очень быстро разбирать башню, рискуя, что она в какой-то момент развалится.

Он знал, что лучший результат − восемь, потому достал девятую деталь и остановился. Об этом он признался, когда время истекло. Сразу видно, кто из игроков на поле играет руками, а кто − ногами.

Амрабат сокрушался, что его не предупредили, что до конца челленджа осталось всего десять секунд. Вряд ли ему бы это помогло, ведь Хитон был в ударе.

1 комментарий

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Lavinka
Опыт !
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