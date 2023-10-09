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Сэр Алекс не давал спуску игрокам «Юнайтед». Один ужин с футболистом соперничающей команды чуть не стоил Патрису Эвра карьеры на «Олд Траффорд»

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Все мы знаем о жестких требованиях сэра Алекса Фергюсона к своим игрокам. Он полностью контролировал жизни футболистов «Юнайтед» и требовал максимально боевого настроя на каждую игру. Патрис Эвра поделился еще одной историей, иллюстрирующей подход легендарного тренера манкунианцев.

Выступая на YouTube-шоу Рио Фердинанда FIVE, Патрис Эвра рассказал, как один ужин с Карлосом Тевесом чуть не стоил ему контракта с «Манчестер Юнайтед».

«Вы же все знаете, что Тевес для меня как брат. Поэтому, когда он присоединился к «Сити», мы пошли в местечко под названием «Сан-Карло», и папарацци сфотографировали нас.

И на следующее утро Фергюсон позвал меня к себе в офис. Он сказал: «Если я снова увижу тебя на улице с Тевесом, я разорву твой контракт на кусочки!»

Я сказал: «Но, босс, это мой брат!». Он ответил мне: «Делай, что хочешь, приглашай его к себе домой или иди к нему. Но я не хочу видеть вас вместе на людях снова!»

Со времен сэра Алекса многое изменилось: игроки всех команд регулярно общаются с товарищами, выступающими за соперников, а имидж уже не играет такое большое значение. Однако, возможно, некоторым футболистам не помешал бы такой жесткий наставник, как Фергюсон.

1 комментарий

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stanvixx
Ну, после всего, что Тевес вылил на МЮ в прессе, возможно этому и были основания у Ферги
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