Сэр Алекс не давал спуску игрокам «Юнайтед». Один ужин с футболистом соперничающей команды чуть не стоил Патрису Эвра карьеры на «Олд Траффорд»

Все мы знаем о жестких требованиях сэра Алекса Фергюсона к своим игрокам. Он полностью контролировал жизни футболистов «Юнайтед» и требовал максимально боевого настроя на каждую игру. Патрис Эвра поделился еще одной историей, иллюстрирующей подход легендарного тренера манкунианцев.

Выступая на YouTube-шоу Рио Фердинанда FIVE, Патрис Эвра рассказал, как один ужин с Карлосом Тевесом чуть не стоил ему контракта с «Манчестер Юнайтед».

«Вы же все знаете, что Тевес для меня как брат. Поэтому, когда он присоединился к «Сити», мы пошли в местечко под названием «Сан-Карло», и папарацци сфотографировали нас.

И на следующее утро Фергюсон позвал меня к себе в офис. Он сказал: «Если я снова увижу тебя на улице с Тевесом, я разорву твой контракт на кусочки!»

Я сказал: «Но, босс, это мой брат!». Он ответил мне: «Делай, что хочешь, приглашай его к себе домой или иди к нему. Но я не хочу видеть вас вместе на людях снова!»

Со времен сэра Алекса многое изменилось: игроки всех команд регулярно общаются с товарищами, выступающими за соперников, а имидж уже не играет такое большое значение. Однако, возможно, некоторым футболистам не помешал бы такой жесткий наставник, как Фергюсон.