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Онана не единственный, кого стоит винить в голе «Брентфорда». Постарались аж трое игроков «МЮ»

Андре Онана Андре Онана
Каземиро Каземиро
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Виктор Линделеф Виктор Линделеф
Футбол Футбол

Командная работа.

Имя Андре Онана влетело в тренды твиттера через минуты после того, как «Брентфорд» открыл счет в матче с «Манчестер Юнайтед». Но, хоть и большинство болельщиков винили в голе вратаря, на самом деле это был результат катастрофических ошибок двух других игроков.

Во-первых, Каземиро потерял мяч посреди поля, отдав абсолютно нелепый пас. Игроки «пчел» с легкостью перехватили мяч и направились к воротам манкунианцев.

Затем настала очередь Виктора Линделефа. Сначала швед, получив мяч после неточного паса соперника, сразу же отдал его обратно, а не на товарища по команде. А потом в попытке исправить свою ошибку не смог его перехватить.

И наконец Андре Онана пропустил мяч между рук, бросившись в нужном направлении.

Безусловно, вратарь должен был бы остановить такой удар, но ни защитники, ни полузащитники «Манчестер Юнайтед» тоже не сделали свою часть работы.

Но вышедший под самый конец матча Скотт Мактоминей нивелировал все ошибки своих партнеров по команде. Полузащитник оформил дубль в компенсированное время и подарил «дьяволам» победу.

15 комментариев

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Neron
Ответ ДедаДома.нет
Зачем лысый конь пытается гнуть свою линию, если видно, что у данного состава не получается играть. Так, как хочет, этого Физрук.
Если в составе Витя - привоз, никакой тренер ничем помочь не сможет, минимум один пропустят! А играть получится, когда подходящие игроки вернутся из лазарета, сейчас надо просто выжить! Ни одного человека в защите из старта! Чего вы хотите?!
+8
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+8
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Блуждающий странник
Каземиро обрезал команду, ещё и бросился в подкат, по итогу Брентфорд выбегали изначально 4в2. "Онана не единственный, кто виноват".
Конечно, тут вина лежит только на Каземиро. Просто любят на ресурсе из-за прошлых заслуг игнорировать спады топов
+7
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Ахма Начоо
Ответ Neron
Если в составе Витя - привоз, никакой тренер ничем помочь не сможет, минимум один пропустят! А играть получится, когда подходящие игроки вернутся из лазарета, сейчас надо просто выжить! Ни одного человека в защите из старта! Чего вы хотите?!
Не всем хватает рассудка это понять.
+3
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+3
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Spail
Ответ Блуждающий странник
Каземиро обрезал команду, ещё и бросился в подкат, по итогу Брентфорд выбегали изначально 4в2. "Онана не единственный, кто виноват". Конечно, тут вина лежит только на Каземиро. Просто любят на ресурсе из-за прошлых заслуг игнорировать спады топов
Конечно не только на нём. Нормальный вратарь должен 10 из 10 таких ударов отбивать.
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Гусеконь
ага, зато Де Хея и Магуайр всегда априори виноваты.
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ДедаДома.нет
Зачем лысый конь пытается гнуть свою линию, если видно, что у данного состава не получается играть. Так, как хочет, этого Физрук.
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Джони Две Куртки
онану никто не обвиняет. там весь касяк сделал Каземиро. потом Линде куда то пнул мяч легко. а сам онану ели как успел хоть среагировать, но не получилось
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Lavinka
О чём разговор , когда все основные защитники поломанные . Шоу,Лича,Варан,Бисака .
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Lavinka
Ответ ДедаДома.нет
Зачем лысый конь пытается гнуть свою линию, если видно, что у данного состава не получается играть. Так, как хочет, этого Физрук.
Зачем ? Других нету игроков на позиции защитников .
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SLEVIN
Ответ ДедаДома.нет
Зачем лысый конь пытается гнуть свою линию, если видно, что у данного состава не получается играть. Так, как хочет, этого Физрук.
причем тут линия не линию. состав постоянно меняется, и кучи на травме, играет как может. а вот каземиро пора на банке посидеть
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SLEVIN
Ответ Neron
Если в составе Витя - привоз, никакой тренер ничем помочь не сможет, минимум один пропустят! А играть получится, когда подходящие игроки вернутся из лазарета, сейчас надо просто выжить! Ни одного человека в защите из старта! Чего вы хотите?!
привез как раз Каземиро
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SLEVIN
Ответ Блуждающий странник
Каземиро обрезал команду, ещё и бросился в подкат, по итогу Брентфорд выбегали изначально 4в2. "Онана не единственный, кто виноват". Конечно, тут вина лежит только на Каземиро. Просто любят на ресурсе из-за прошлых заслуг игнорировать спады топов
казе пора на банке посидеть
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Lavinka
Ответ Гусеконь
ага, зато Де Хея и Магуайр всегда априори виноваты.
Вбейте в гугле косяки Маги и Де Хеи и всё увидите , может не будите писать то что вы пишите на волне хейта .
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Борис Энгельгардт
Ответ Lavinka
О чём разговор , когда все основные защитники поломанные . Шоу,Лича,Варан,Бисака .
а на поле кто был, янгстеры из академии, или те, за кого суммарно больше сотки отвалили?
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Lavinka
Ответ Борис Энгельгардт
а на поле кто был, янгстеры из академии, или те, за кого суммарно больше сотки отвалили?
На поле были Привоз Мага , привоз Эванс , Линделёф на не своей позиции и Далот .
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