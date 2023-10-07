Онана не единственный, кого стоит винить в голе «Брентфорда». Постарались аж трое игроков «МЮ»

Командная работа.

Имя Андре Онана влетело в тренды твиттера через минуты после того, как «Брентфорд» открыл счет в матче с «Манчестер Юнайтед». Но, хоть и большинство болельщиков винили в голе вратаря, на самом деле это был результат катастрофических ошибок двух других игроков.

Во-первых, Каземиро потерял мяч посреди поля, отдав абсолютно нелепый пас. Игроки «пчел» с легкостью перехватили мяч и направились к воротам манкунианцев.

Затем настала очередь Виктора Линделефа. Сначала швед, получив мяч после неточного паса соперника, сразу же отдал его обратно, а не на товарища по команде. А потом в попытке исправить свою ошибку не смог его перехватить.

И наконец Андре Онана пропустил мяч между рук, бросившись в нужном направлении.

Безусловно, вратарь должен был бы остановить такой удар, но ни защитники, ни полузащитники «Манчестер Юнайтед» тоже не сделали свою часть работы.

Но вышедший под самый конец матча Скотт Мактоминей нивелировал все ошибки своих партнеров по команде. Полузащитник оформил дубль в компенсированное время и подарил «дьяволам» победу.