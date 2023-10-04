Идеальное усиление. Фанаты сватают в «МЮ» нового игрока – причина связана с Гринвудом и Антони

Давно такого не было.

Испанское издание COPE сообщило громкую новость о 30-летнем вингере «Кадиса» Дарвине Мачисе.

В 2021 году колумбиец вместе с тремя местными громилами ворвался в дом своей бывшей жены, где в ее присутствии до полусмерти избил ее нынешнего бойфренда. После Мачис пытался скрыться с места происшествия, устроил аварию и получил травму.

Сейчас ведется расследование, которое, впрочем, совсем не повлияло на самого игрока. В этом сезоне он провел за «Кадис» семь матчей и забил два гола.

В ближайшее время все может измениться, так как по данным Diario Sport, Мачис внезапно признал, что два года назад действительно подрался с парнем бывшей жены. Теперь венесуэльцу грозит до полутора лет тюрьмы.

Болельщики не удержались и предложили отправить такого персонажа в «Юнайтед»:

💭Парень не знал, как попасть в «МЮ», и придумал такой великолепный план. Просто браво!

💭Практически всю карьеру провел в Испании, решил сменить обстановку и отправиться в Англию. Его можно понять.

💭Читаю историю и первая мысль, что он идеально подойдет «Юнайтед». Пообщается с Антони и бразилец объяснит ему, как нужно сглаживать углы.

💭Заберут в «МЮ» и отправят в «Хетафе».

Отличный вариант, тем более, что у команды Тен Хага есть опыт работы с подобными футболистами. Антони и Мэйсон Гринвуд соврать не дадут.