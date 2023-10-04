📸 Каземиро пытался спасти «Юнайтед» после ошибки Онана. Но в итоге заработал красную и привез пенальти

После проигрыша «Баварии» в Лиге чемпионов «Юнайтед» ждал «Галатасарай».

«Дьяволы» первыми вышли вперед – Хейлунд забил с передачи Рэшфорда. Гости быстро сравняли, и на перерыв команды ушли при счете 1:1.

Во второй половине встречи Расмус вновь увеличил преимущество своей команды, но и на этот гол турки ответили забитым мячом. Датчанин мог оформит хет-трик в этом матче, если бы арбитр на 59-й минуте не отменил его гол.

А дальше для «Юнайтед» началась черная полоса.

На 77-й минуте «дьяволы» оказались под прессингом соперника. Линделефа не смутил наступающий Икарди, Виктор отдал мяч Онана.

Передача защитника достигла адресата, но тут решил отличиться голкипер. Андре, видимо, хотел отдать мяч Каземиро, но передачу ловко перехватил Мертенс – он банально был ближе к мячу.

Дрис понесся в атаку, он фактически выходил один на один с вратарем. Каземиро пытался спасти ситуацию, но не смог. Он слишком грубо срубил бельгийца в штрафной.

Как результат – удаление бразильца и пенальти в ворота «Юнайтед». На счастье поклонников «МЮ», Икарди не смог забить с точки. Но Мауро все же отправил мяч в ворота соперника на 81-й минуте, когда «дьяволы» остались в меньшинстве.

После двух туров ЛЧ в группе А «Манчестер Юнайтед» стал единственной командой, которая не смогла набрать ни одного очка. В параллельной встрече «Бавария» обыграла «Копенгаген» со счетом 2:1.

Мог ли «Юнайтед» заработать очки в матче с «Галатасараем», если бы не отмененный гол Хейлунда и красная Каземиро?