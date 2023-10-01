«Ливерпуль» с 9 игроками был лучше, чем «МЮ» с 11». Марк Голдбридж мощно приложил команду Тен Хага

Сказал по делу.

Субботний матч против «Тоттенхэма» «Ливерпуль» заканчивал вдевятером. Кертис Джонс отправился отдыхать еще в первом тайме, а Диогу Жота получил две желтые во втором.

«Красные» демонстрировали стойкость и едва не вырвали очко, однако Жоэль Матип был против.

Как и «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» в этом туре остался без очков. Правда, у команды Тен Хага в соперниках был не самый сильный «Кристал Пэлас» (0:1).

Марк Голдбридж согласился с одним из болельщиков, который сказал, что «Ливерпуль», игравший в меньшинстве, выглядел лучше, чем «МЮ» в равных составах.

«Много команд лучше «МЮ», но говорить, что «Ливерпуль» с девятью игроками лучше «Юнайтед» с одиннадцатью − это смелое заявление, − сказал он. − Но это правда, у «Юнайтед» нет индивидуальности, нет игроков, которые хотят играть в футбол, и они, похоже, не знаю, как это делать».

«Я не виню тренера, я не думаю, что Клопп, Гвардиола или Де Дзерби даже втроем смогут заставить клуб играть в лучший футбол, потому что у игроков не хватает IQ творить в финальной трети. Вот почему команда, в которой девять человек работают вместе, как единая команда, может сделать то, что сделал «Ливерпуль». А ведь это кажется невозможным».

Голдбридж, ссылаясь на поражение «Брайтона» от «Астон Виллы» (1:6), посетовал на отсутствие у «МЮ» индивидуальности.

«У «Юнайтед» нет индивидуальности. Я смотрел матча «Брайтона» с «Астон Виллой», и видел, что «Брайтон» пытается делать: они играют спиной к воротам, они играют сзади, пытаются играть через прессинг.

Я наблюдаю за «МЮ» многие годы и говорю: «Мы не знаем, что делать в последней трети поля». Нет самообладания, они бьют по воротам, берут на себя соперников, но не думаю, что они знают, что делают. Люди скажут, что виноват Тен Хан, он не так хорош, как Пеп, Клопп, Де Дзерби, Постекоглу.

Потом я смотрю на игроков «МЮ» и думаю: а сколько игроков манчестерской атаки вышло бы в старте за «Тоттенхэм»? А за «Брайтон»? А за «Ливерпуль»? Мне кажется, что дело в качестве игроков. Не думаю, что Тен Хан может играть так, как это было в «Аяксе». Это невозможно».