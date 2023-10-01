📸Антони вернулся с новой прической. Последняя тренировка «МЮ» в фотографиях

Во вторник играть в ЛЧ.

Через сутки после поражения от «Кристал Пэлас» (0:1) игроки «Юнайтед» вернулись к тренировочному процессу.

Игроки не получили отдыха и сразу приступили к подготовке, ведь уже во вторник им предстоит сыграть против «Галатасарая».

На фото можно заметить обновившего имидж Антони, которому предоставляли «отпуск» из-за обвинения в домашнем насилии.

Все остальные игроки, которые не восстанавливаются от травм, также прибыли на базу. Тен Хан надеется, что поражение от «Пэлас» станет для всех уроком.

Представляем вашему вниманию лучшие фотографии с тренировки.