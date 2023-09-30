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«Юнайтед» проиграл очередной матч сезона. Фанаты уверены, что у клуба украли пенальти

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Могли свести игру к ничьей.

Единственный гол датского защитника «Кристал Пэлас» Йоакима Андерсена позволил клубу победить «Юнайтед» со счетом 1:0.

По данным Statman Dave, впервые в истории «МЮ» проиграл в четырех из семи первых матчей сезона АПЛ. Слабый старт для команды Тен Хага.

На 60-й минуте произошел эпизод, который дал ход спорам о том, стоило ли судье матча Крису Каване указать на одиннадцатиметровую отметку.

Бруну Фернандеш отдавал верховой пас в штрафную на Маркуса Рэшфорда, когда мяч нашел руку защитника Джоэла Уорда. Нет никаких сомнений, что касание произошло.

Крис Кавана и VAR посчитали, что у Уорда было естественное положение руки.

А как вы думаете, был ли здесь пенальти? Пишите в комментариях.

3 комментария

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Ложный Латераль
У защитника чуйка, мяча не видит, смотрит в другую сторону, но УМЫШЛЕННО играет по мячу.

Да да...Украли пенальти)

А Хойлунд до сих пор не может забить.
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Ignatius Riley
справедливости ради на Амбрабате тоже не поставили, хотя спокойно мог судейка указать на точку
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