«Юнайтед» проиграл очередной матч сезона. Фанаты уверены, что у клуба украли пенальти
Могли свести игру к ничьей.
Единственный гол датского защитника «Кристал Пэлас» Йоакима Андерсена позволил клубу победить «Юнайтед» со счетом 1:0.
По данным Statman Dave, впервые в истории «МЮ» проиграл в четырех из семи первых матчей сезона АПЛ. Слабый старт для команды Тен Хага.
На 60-й минуте произошел эпизод, который дал ход спорам о том, стоило ли судье матча Крису Каване указать на одиннадцатиметровую отметку.
Бруну Фернандеш отдавал верховой пас в штрафную на Маркуса Рэшфорда, когда мяч нашел руку защитника Джоэла Уорда. Нет никаких сомнений, что касание произошло.
Крис Кавана и VAR посчитали, что у Уорда было естественное положение руки.
А как вы думаете, был ли здесь пенальти? Пишите в комментариях.
Да да...Украли пенальти)
А Хойлунд до сих пор не может забить.