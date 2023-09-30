«Юнайтед» проиграл очередной матч сезона. Фанаты уверены, что у клуба украли пенальти

Могли свести игру к ничьей.

Единственный гол датского защитника «Кристал Пэлас» Йоакима Андерсена позволил клубу победить «Юнайтед» со счетом 1:0.

По данным Statman Dave, впервые в истории «МЮ» проиграл в четырех из семи первых матчей сезона АПЛ. Слабый старт для команды Тен Хага.

На 60-й минуте произошел эпизод, который дал ход спорам о том, стоило ли судье матча Крису Каване указать на одиннадцатиметровую отметку.

Бруну Фернандеш отдавал верховой пас в штрафную на Маркуса Рэшфорда, когда мяч нашел руку защитника Джоэла Уорда. Нет никаких сомнений, что касание произошло.

Крис Кавана и VAR посчитали, что у Уорда было естественное положение руки.

А как вы думаете, был ли здесь пенальти? Пишите в комментариях.