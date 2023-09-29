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Оуэн верил, что один игрок «МЮ» может достичь уровня Роналду. Сейчас он заканчивает карьеру в Турции

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Получилось не очень.

За три года в «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн сыграл бок о бок со многими талантливыми футболистами. Он пришел в тот же год, когда из команды ушел Криштиану Роналду, но англичанин видел в Нани замену будущему обладателю пяти «Золотых мячей».

В хорошие дни вингер был одним из лучших игроков АПЛ, хотя Майкл Оуэн считает, что он мог бы дать футболу сильно больше.

В разговоре с The Daily Star экс-форвард «МЮ», «Ливерпуля» и «Мадрида» поделился мнением о таких футболистах: «Иногда встречаешь людей и думаешь: «О, у него все будет хорошо в жизни» и так далее. Есть много игроков, которые были очень талантливы, но потом так и не раскрыли свой потенциал.

Многих ты оценивал как тех, кто будет лишь подносить снаряды и будет всегда в тени, но они вдруг достигали больших высот, потому что психологически очень сильны. И вы знаете игроков, которые были исключительно талантливы, но могли проявить себя куда лучше.

Например, Нани. Говорил с игроками и они рассказывали, что он шел по пятам за Криштиану Роналду, и, возможно, чувствовал себя немного в его тени. Но способности этого парня...

Он мог быть лучшим игроком матча три или четыре недели подряд, а потом у него случался небольшой спад или что-то происходило другое с ним, и его уверенность в себе сильно падала. Сам он пропадал не пару месяцев. Но у него были просто громадные возможности и способности».

Португалец Нани отыграл за «Юнайтед» 230 матчей, в которых забил 41 гол и отдал 71 голевую передачу.

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