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Пельистри поделился своими ритуалами перед матчами - они немного странные

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Факундо Пельистри рассказал о своем предматчевом ритуале.

«У меня их много – думаю, они есть у каждого футболиста.

Я соединяю два носка, чтобы посмотреть, какой из них длиннее, и надеваю более длинный на правую ногу.

Я также отправляю сообщения своей семье, и моя девушка смеется надо мной, потому что я каждый раз отправляю ей одни и те же сообщения: три смайлика с сердечками, затем еще один.

И она не может ответить – если она это делает, я отправляю ей это снова! Просто так я готовлюсь к игре».

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