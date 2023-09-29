«Ищет новую работу». Болельщик отреагировали на встречу Харри Магуайера и боксера Томми Фьюри🥊⚽️

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр был замечен вместе с боксером Томми Фьюри на тренировочном ринге.

Их встреча состоялась в преддверии долгожданного боя Фьюри против интернет-знаменитости и боксера-любителя KSI в рамках мероприятия MF&DAZN: X Series Prime. Поединок из шести раундов запланирован на 14 октября и пройдет на Манчестер Арене.

Встреча Магуайром и Фьюри привлекла внимание фанатов, вызвав множество реакций в социальных сетях.

💭«Харри даст ему пару уроков».

💭«Магуайр ищет новую работу».

💭«Ставлю на то, что Фьюри лучше, как футболист».

💭«Томми Фьюри взял пару советов у чувака, который ударил греческого полицейского».

💭«Лучше поставить Фьюри в обороне, чем Магуайра».

💭«Надеюсь, что Фьюри сможет вдолбить в него что-то разумное».