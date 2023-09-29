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«Ищет новую работу». Болельщик отреагировали на встречу Харри Магуайера и боксера Томми Фьюри🥊⚽️

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Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр был замечен вместе с боксером Томми Фьюри на тренировочном ринге.

Их встреча состоялась в преддверии долгожданного боя Фьюри против интернет-знаменитости и боксера-любителя KSI в рамках мероприятия MF&DAZN: X Series Prime. Поединок из шести раундов запланирован на 14 октября и пройдет на Манчестер Арене.

Встреча Магуайром и Фьюри привлекла внимание фанатов, вызвав множество реакций в социальных сетях.

💭«Харри даст ему пару уроков».

💭«Магуайр ищет новую работу».

💭«Ставлю на то, что Фьюри лучше, как футболист».

💭«Томми Фьюри взял пару советов у чувака, который ударил греческого полицейского».

💭«Лучше поставить Фьюри в обороне, чем Магуайра».

💭«Надеюсь, что Фьюри сможет вдолбить в него что-то разумное».

2 комментария

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r24y48pvqr
Харри в боксе будет случайно получать удары от самого себя
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Steppenwolf
Уже сейчас, когда издеваются над Магуайром все, кому не лень, спортивные комментаторы на ТВ, отпускающие запоздалые, затёртые остроты на эту тему, сами выглядят, как дешёвые клоуны.
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