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Следующим летом «Юнайтед» могут покинуть сразу семь игроков. Трое из них обошлись клубу в £118 млн 😱

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Следующим летом «Манчестер Юнайтед» может лишиться сразу восьми игроков.

Команду тен Хага ждут большие изменения уже в следующем году. И не факт. что радостные.

Аарон Уан-Биссака, присоединившийся к манкунианцам четыре года назад за £50 млн, еще может остаться в команде, если клуб активирует пункт о продлении на 12 месяцев. Если же нет, то защитник уйдет из команды уже в июне.

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Похожая ситуация и с Антони Марсьялем, который обошелся клубу в £60 млн восемь лет назад. Но шансы на продление контракта выглядят крайне призрачно.

Виктор Линделеф тоже не подписал новый контракт с «МЮ», но ожидается, что это случится в ближайшее время. В ином случае, игрок будет продлен на 12 месяцев.

Эти три игрока суммарно обошлись манкунианцам в £118 млн. Будет обидно потерять такие деньги. Согласны?

Контракт Джонни Эванса также истекает в 2024 году, но он уже продлил соглашение до 2025-го

Ганнибал, Том Хитон, Амрабат и Регилон могут покинуть команду уже летом. Речи об их продлении или выкупе пока не ведется.

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